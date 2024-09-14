«Решается судьба»: Украине предрекли обвал фронта из-за потерь в ДНР
Стариков: Судьба украинского конфликта решается в Донбассе, а не под Курском
Судьба конфликта на Украине решается в Донбассе, а не в Курской области. Об этом заявил полковник СБУ в отставке Олег Стариков.
«Говорю ключевую фразу: судьба российско-украинского конфликта решается на восточном фронте (в Донбассе, — Прим. Life.ru). На Курском направлении судьба российско-украинского конфликта не решается», — подчеркнул он в видео, опубликованном на своём YouTube-канале.
Стариков отметил, что в Курской области ВСУ теряют силы, потому что не могут перебросить туда войска из ДНР. По его словам, враг на восточном фронте активно действует, это и привело к оперативно-тактическому кризису на Красноармейском направлении, тактическому кризису на Кураховском направлении и признакам тактического кризиса на Угледарском направлении. Это означает, что существует риск обвала фронта, заключил он.
Ранее в Минобороны РФ сообщили, что за последние сутки российские военные в ходе выполнения задач спецоперации освободили населённый пункт Желанное Первое, расположенный в ДНР. В ходе боестолкновений за сутки были ликвидированы порядка 715 украинских военных, а также уничтожены 4 полевых склада боеприпасов. Всего же ВСУ во время вторжения под Курском потеряли более 13 100 военнослужащих.
Telegram / Зеленский