«Решается судьба»: Украине предрекли обвал фронта из-за потерь в ДНР

Судьба конфликта на Украине решается в Донбассе, а не в Курской области. Об этом заявил полковник СБУ в отставке Олег Стариков.

«Говорю ключевую фразу: судьба российско-украинского конфликта решается на восточном фронте (в Донбассе, — Прим. Life.ru). На Курском направлении судьба российско-украинского конфликта не решается», — подчеркнул он в видео, опубликованном на своём YouTube-канале.

Стариков отметил, что в Курской области ВСУ теряют силы, потому что не могут перебросить туда войска из ДНР. По его словам, враг на восточном фронте активно действует, это и привело к оперативно-тактическому кризису на Красноармейском направлении, тактическому кризису на Кураховском направлении и признакам тактического кризиса на Угледарском направлении. Это означает, что существует риск обвала фронта, заключил он.