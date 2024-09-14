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14 сентября, 14:50

«Решается судьба»: Украине предрекли обвал фронта из-за потерь в ДНР

Стариков: Судьба украинского конфликта решается в Донбассе, а не под Курском

Судьба конфликта на Украине решается в Донбассе, а не в Курской области. Об этом заявил полковник СБУ в отставке Олег Стариков.

«Говорю ключевую фразу: судьба российско-украинского конфликта решается на восточном фронте (в Донбассе, — Прим. Life.ru). На Курском направлении судьба российско-украинского конфликта не решается», — подчеркнул он в видео, опубликованном на своём YouTube-канале.

Стариков отметил, что в Курской области ВСУ теряют силы, потому что не могут перебросить туда войска из ДНР. По его словам, враг на восточном фронте активно действует, это и привело к оперативно-тактическому кризису на Красноармейском направлении, тактическому кризису на Кураховском направлении и признакам тактического кризиса на Угледарском направлении. Это означает, что существует риск обвала фронта, заключил он.

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Ранее в Минобороны РФ сообщили, что за последние сутки российские военные в ходе выполнения задач спецоперации освободили населённый пункт Желанное Первое, расположенный в ДНР. В ходе боестолкновений за сутки были ликвидированы порядка 715 украинских военных, а также уничтожены 4 полевых склада боеприпасов. Всего же ВСУ во время вторжения под Курском потеряли более 13 100 военнослужащих.

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Telegram / Зеленский

Александра Мышляева
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