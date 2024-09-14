Семь бригад штурмовиков и десантников ВСУ не смогли остановить Армию России ВС РФ отразили три контратаки в ДНР, продолжая углубляться в тыл к ВСУ 14 сентября, 09:41 Боец ВС РФ. Обложка © ТАСС / Александр Река

Российские войска продолжают уверенно продвигаться вглубь украинской обороны, нанеся за сутки поражение ВСУ вблизи пяти населённых пунктов в Донецкой Народной Республике, также отражены три контратаки противника. Об этом рассказали в Минобороны РФ.

«Подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение формированиям 59-й, 150-й механизированных, 68-й, 142-й пехотных, 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и 109-й бригады теробороны в районах населённых пунктов Цукурино, Селидово, Михайловка, Гродовка и Новоэкономическое ДНР», — уточнили в ведомстве.

В министерстве добавили, что украинские штурмовые группы 150-й механизированной, 142-й пехотной и 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ трижды попытались перейти в наступление, но каждый раз попадали под шквальный огонь ВС РФ. За сутки противник потерял до 560 солдат, две бронемашины «Казак», три пикапа, американскую гаубицу М777, две гаубицы «Мста-Б», установку «Акация» и 122-мм гаубицу Д-30.

Также в Минобороны РФ сообщили, что за последние сутки российские военные в ходе выполнения задач спецоперации освободили населённый пункт Желанное Первое, расположенный в Донецкой Народной Республике.

Авторы Татьяна Миссуми