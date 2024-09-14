Армия России освободила населённый пункт Желанное Первое в ДНР
Российские военные в ходе выполнения задач спецоперации освободили населённый пункт Желанное Первое, расположенный в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ в ходе ежедневного брифинга.
«В результате активных и решительных действий подразделений группировки войск «Южная» освобождён населённый пункт Желанное Первое Донецкой Народной Республики», — говорится в сообщении ведомства.
Также за сутки нашим бойцам удалось отразить две контратаки противника. В ходе боестолкновений были ликвидированы порядка 715 украинских военных, а также уничтожены 4 полевых склада боеприпасов, 5 автомобилей, 155-мм британская гаубица FH-70, 155-мм американская гаубица М-777, 152-мм орудие Д-20 и две 122-мм гаубицы Д-30.
А накануне российские войска освободили в ДНР Долиновку. Кроме того, за последние несколько дней под контроль ВС РФ перешли десять населённых пунктов Курской области. Наши парни освободили Апанасовку, Бяхово, Вишневку, Викторовку, Внезапное, Гордеевку, Краснооктябрьское, Обуховку, Снагость и 10-й Октябрь. Бойцы группировки войск «Север» продолжают громить ВСУ в российском приграничье.
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