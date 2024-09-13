Наши морпехи в ходе ожесточённых боёв выдавили ВСУ ещё из четырёх сёл под Курском

Российская армия освободила ещё четыре населённых пункта в Курской области: хутор Покровский, сёла Дарьино, Толстый Луг и Снагость. Как пишет Mash , сегодняшним утром морпехи и бойцы 51-го Гвардейского парашютно-десантного полка водрузили там российский флаг.

Также сейчас продолжается штурм села Любимовка и соседнего хутора Зелёный Шлях, их освобождение поможет полностью отрезать ВСУ от главных каналов снабжения. Кроме того, российские военные ведут активные бои возле Обуховки, а в Суджанском районе украинских военных продолжают уничтожать в Мартыновке, Фанасеевке, Уланке и Погребках. Украинская армия делает попытки перейти в контратаку в Глушковском районе, на направлении сёл Новый Путь — Весёлое, на публикуемом видео боевые столкновения именно в этом районе.