Наши морпехи в ходе ожесточённых боёв выдавили ВСУ ещё из четырёх сёл под Курском
ВС РФ освободили Покровский, Дарьино, Толстый Луг и Снагость в Курской области
Боец ВС РФ. Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов
Российская армия освободила ещё четыре населённых пункта в Курской области: хутор Покровский, сёла Дарьино, Толстый Луг и Снагость. Как пишет Mash, сегодняшним утром морпехи и бойцы 51-го Гвардейского парашютно-десантного полка водрузили там российский флаг.
Бои ВС РФ в Курской области по освобождению населённых пунктов. Видео © Telegram / Mash
Также сейчас продолжается штурм села Любимовка и соседнего хутора Зелёный Шлях, их освобождение поможет полностью отрезать ВСУ от главных каналов снабжения. Кроме того, российские военные ведут активные бои возле Обуховки, а в Суджанском районе украинских военных продолжают уничтожать в Мартыновке, Фанасеевке, Уланке и Погребках. Украинская армия делает попытки перейти в контратаку в Глушковском районе, на направлении сёл Новый Путь — Весёлое, на публикуемом видео боевые столкновения именно в этом районе.
Ранее сообщалось, что 10 сентября ВС РФ провели масштабную контратаку в Курской области. ВСУ понесли серьёзные потери, а российским солдатам удалось освободить 10 населённых пунктов. Наши военнослужащие также показали видео с последствиями удара Российской армии по скоплению украинских сил в курском приграничье. Бойцам РФ удалось добыть несколько трофейных образцов экипировки, используемой ВСУ. Среди них бронетранспортёр Stryker, который украинские военные просто бросили во время бегства.