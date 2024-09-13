Горы тел и «скелеты» танков : Минобороны показало на видео маршрут побега ВСУ из-под Курска
Минобороны показало на видео маршрут отступления ВСУ из Курской области
Солдаты ВС РФ группировки войск «Север» показали видео с последствиями удара Российской армии по скоплению сил украинских Вооружённых сил в курском приграничье. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России и публикует видео с маршрутом отступления ВСУ.
Маршрут отступления ВСУ в Курской области. Видео © Telegram / Минобороны России
«Были выставлены засады противника. Понятно, что в дальнейшем он был выбит, противника здесь не осталось. Остались только те, которые лежат в земле сейчас», — рассказал российский военнослужащий с позывным Истина.
На видео показано несколько искорёженных и почерневших от гари единиц западной военной техники, включая танки и БТП. Кроме того, бойцам ВС РФ удалось добыть несколько трофейных образцов экипировки, используемой ВСУ. Среди них бронетранспортёр Stryker, который украинские военные просто бросили во время бегства.
По словам бойца с позывным Ведьмак, трофеи были собраны с уничтоженных боевиков. Всё иностранного производства: американские патроны, чешский противогаз и болгарский гранатомёт. Из оказавшегося в руках ВС РФ украинского набора единственное, что производится на Украине, — это FPV-дрон, считает российский солдат.
Напомним, что 10 сентября ВС РФ провели масштабную контратаку в Курской области. ВСУ понесли серьёзные потери, а российским солдатам удалось освободить 10 населённых пунктов . Западные СМИ пишут, что провал Киева под Курском уничтожит даже самые смелые надежды на успех Украины.
Telegram / Минобороны России