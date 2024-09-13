Горы тел и «‎скелеты» танков : Минобороны показало на видео маршрут побега ВСУ из-под Курска

Солдаты ВС РФ группировки войск «Север» показали видео с последствиями удара Российской армии по скоплению сил украинских Вооружённых сил в курском приграничье. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России и публикует видео с маршрутом отступления ВСУ.

Маршрут отступления ВСУ в Курской области. Видео © Telegram / Минобороны России

«Были выставлены засады противника. Понятно, что в дальнейшем он был выбит, противника здесь не осталось. Остались только те, которые лежат в земле сейчас», — рассказал российский военнослужащий с позывным Истина.

На видео показано несколько искорёженных и почерневших от гари единиц западной военной техники, включая танки и БТП. Кроме того, бойцам ВС РФ удалось добыть несколько трофейных образцов экипировки, используемой ВСУ. Среди них бронетранспортёр Stryker, который украинские военные просто бросили во время бегства.