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13 сентября, 06:16

Горы тел и «‎скелеты» танков : Минобороны показало на видео маршрут побега ВСУ из-под Курска

Минобороны показало на видео маршрут отступления ВСУ из Курской области

Солдаты ВС РФ группировки войск «Север» показали видео с последствиями удара Российской армии по скоплению сил украинских Вооружённых сил в курском приграничье. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России и публикует видео с маршрутом отступления ВСУ.

Маршрут отступления ВСУ в Курской области. Видео © Telegram / Минобороны России

«Были выставлены засады противника. Понятно, что в дальнейшем он был выбит, противника здесь не осталось. Остались только те, которые лежат в земле сейчас», — рассказал российский военнослужащий с позывным Истина.

На видео показано несколько искорёженных и почерневших от гари единиц западной военной техники, включая танки и БТП. Кроме того, бойцам ВС РФ удалось добыть несколько трофейных образцов экипировки, используемой ВСУ. Среди них бронетранспортёр Stryker, который украинские военные просто бросили во время бегства.

По словам бойца с позывным Ведьмак, трофеи были собраны с уничтоженных боевиков. Всё иностранного производства: американские патроны, чешский противогаз и болгарский гранатомёт. Из оказавшегося в руках ВС РФ украинского набора единственное, что производится на Украине, — это FPV-дрон, считает российский солдат.

Сводка СВО: ВСУ утратили контроль в Курской области, зачистка Украинска в ДНР, ситуация на 13 сентября
Сводка СВО: ВСУ утратили контроль в Курской области, зачистка Украинска в ДНР, ситуация на 13 сентября

Напомним, что 10 сентября ВС РФ провели масштабную контратаку в Курской области. ВСУ понесли серьёзные потери, а российским солдатам удалось освободить 10 населённых пунктов . Западные СМИ пишут, что провал Киева под Курском уничтожит даже самые смелые надежды на успех Украины.

Обложка ©

Telegram / Минобороны России

Владимир Озеров
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