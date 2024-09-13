Российские войска освободили Долиновку в ДНР
Русская армия освободила населённый пункт Долиновка в ДНР. Об этом сообщает Минобороны РФ в брифинге по итогам недели.
«Подразделения группировки войск «Центр» активными действиями освободили населённые пункты Новогродовка, Калиново, Мемрик, Галицыновка и Долиновка Донецкой Народной Республики», — говорится в сообщении.
Кроме того, за двое суток ВС РФ освободили десять населённых пунктов Курской области: Апанасовку, Бяхово, Вишневку, Викторовку, Внезапное, Гордеевку, Краснооктябрьское, Обуховку, Снагость и 10-й Октябрь. Бойцы группировки войск «Север» продолжают громить противника в приграничье.
Минобороны России