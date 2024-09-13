Ситуация в Курской области
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
13 сентября, 12:38

Российские войска освободили Долиновку в ДНР

Русская армия освободила населённый пункт Долиновка в ДНР. Об этом сообщает Минобороны РФ в брифинге по итогам недели.

«Подразделения группировки войск «Центр» активными действиями освободили населённые пункты Новогродовка, Калиново, Мемрик, Галицыновка и Долиновка Донецкой Народной Республики», — говорится в сообщении.

Наши морпехи в ходе ожесточённых боёв выдавили ВСУ ещё из четырёх сёл под Курском
Наши морпехи в ходе ожесточённых боёв выдавили ВСУ ещё из четырёх сёл под Курском

Кроме того, за двое суток ВС РФ освободили десять населённых пунктов Курской области: Апанасовку, Бяхово, Вишневку, Викторовку, Внезапное, Гордеевку, Краснооктябрьское, Обуховку, Снагость и 10-й Октябрь. Бойцы группировки войск «Север» продолжают громить противника в приграничье.

Обложка ©

Минобороны России

Александра Вишнякова
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВС РФ
  • Минобороны РФ
  • ДНР
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров