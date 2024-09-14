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14 сентября, 09:20

Наводит ужас на врага: Российский «Искандер-М» безжалостно уничтожает ВСУ и важные объекты на Украине

Минобороны показало боевую работу ОТРК «Искандер-М» в зоне СВО

В зоне специальной военной операции активно продолжает работать оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер-М», который уже успел себя зарекомендовать. Об этом сообщает Минобороны России.

Боевая работа ОТРК «Искандер-М». Видео © Telegram/Минобороны России

«Этот ракетный комплекс, предназначенный для нанесения высокоточных ракетных ударов с гарантированной дальностью поражения до 500 километров даже при активном противодействии противоракетной обороны противника, отлично зарекомендовал себя в ходе специальной военной операции», — сообщило ведомство.

Ежедневно ракеты «Искандера» наносят различные сокрушительные удары по инфраструктуре ВСУ. Российская военная техника способна уничтожить боеприпасы, важные объекты и живую силу врага, ему под силу поразить любую цель.

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Ранее Life.ru рассказывал о том, что «Искандер» смог уничтожить огромное количество французских наёмников, поддерживающих сторону киевского режима. Например, в Константиновке техника ликвидировали почти 50 человек. ОТРК «Искандер-М» ударил по пункту временной дислокации и разбил военных.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Denis Kabelev

Наталья Афонина
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