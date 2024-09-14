Наводит ужас на врага: Российский «Искандер-М» безжалостно уничтожает ВСУ и важные объекты на Украине

В зоне специальной военной операции активно продолжает работать оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер-М», который уже успел себя зарекомендовать. Об этом сообщает Минобороны России.

Боевая работа ОТРК «Искандер-М». Видео © Telegram/Минобороны России

«Этот ракетный комплекс, предназначенный для нанесения высокоточных ракетных ударов с гарантированной дальностью поражения до 500 километров даже при активном противодействии противоракетной обороны противника, отлично зарекомендовал себя в ходе специальной военной операции», — сообщило ведомство.

Ежедневно ракеты «Искандера» наносят различные сокрушительные удары по инфраструктуре ВСУ. Российская военная техника способна уничтожить боеприпасы, важные объекты и живую силу врага, ему под силу поразить любую цель.