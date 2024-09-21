Появилось видео «охоты» целого роя вертолётов Ка-52М на ВСУ у российской границы

Авиация ВС РФ нанесла удары по скоплению живой силы и техники ВСУ у 18 населённых пунктов в курском приграничье и ещё 14 районах Сумской области. Об этом проинформировали в Минобороны России и опубликовали видео охоты вертолётов Ка-52М на противника.

Охота вертолётов Ка-52М на ВСУ в курском приграничье. Видео © Минобороны РФ

«Ударами авиации, огнём артиллерии и действиями войск нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 21-й, 22-й, 41-й, 61-й, 115-й механизированных, 17-й танковой, 80-й и 95-й десантно-штурмовых бригад, 36-й бригады морской пехоты и 1-й бригады нацгвардии, а также 103-й и 129-й бригад территориальной обороны ВСУ», — указано в сообщении.

Удары по подразделениям ВС Украины наносились у Бондаревки, Гуево, Ивашковского, Кругленького, Колмаков, Любимовки, Леонидово, Мартыновки, Малой Локни, Мирного, Меловой, Нового Пути, Новой Сорочины, Новоивановки, Плехово, Свердликово, Толстого Луга и Черкасской Конопельки.

В МО РФ отметили, что экипажи армейской авиации на вертолётах Ка-52М нанесли удар авиационными средствами поражения по живой силе и бронированной военной технике подразделений ВСУ в приграничном районе Курской области. После охоты наши асы выполнили противоракетный манёвр, выпустили тепловые ловушки и вернулись на площадку вылета.