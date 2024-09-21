ВСУ попытались обойти Весёлое и выйти на станцию Глушково в Курской области. Однако работа наших бойцов превратила в труху технику, с помощью которой враг хотел оккупировать российские территории. Об этом сообщил телеграм-канал «Южный фронт»

Сводки СВО: В живых террористов под Курском не оставят, какую ловушку готовят для ВСУ, ситуация 21 сентября

Сводки СВО: В живых террористов под Курском не оставят, какую ловушку готовят для ВСУ, ситуация 21 сентября

Ранее Life.ru сообщал, что российские военные уничтожили систему Starlink Вооружённых сил Украины в районе Часова Яра. Кроме того, бойцы ВС РФ поразили танк Stridsvagn 122 на базе Leopard шведского производства. Уточнялось, что бронегруппу с иностранной машиной оставила мотострелковая бригада ВСУ в районе населённого пункта Весёлое. Там их и нашли бойцы РФ.