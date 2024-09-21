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21 сентября, 10:28

Очередная попытка обойти Весёлое под Курском обернулась крахом для ВСУ

ВСУ провалились при попытке обойти Весёлое и выйти на станцию Глушково в Курске

ВСУ попытались обойти Весёлое и выйти на станцию Глушково в Курской области. Однако работа наших бойцов превратила в труху технику, с помощью которой враг хотел оккупировать российские территории. Об этом сообщил телеграм-канал «Южный фронт»

Очередная попытка обойти Весёлое обернулась крахом для ВСУ. Видео © Telegram / Южный фронт

Сводки СВО: В живых террористов под Курском не оставят, какую ловушку готовят для ВСУ, ситуация 21 сентября
Сводки СВО: В живых террористов под Курском не оставят, какую ловушку готовят для ВСУ, ситуация 21 сентября

Ранее Life.ru сообщал, что российские военные уничтожили систему Starlink Вооружённых сил Украины в районе Часова Яра. Кроме того, бойцы ВС РФ поразили танк Stridsvagn 122 на базе Leopard шведского производства. Уточнялось, что бронегруппу с иностранной машиной оставила мотострелковая бригада ВСУ в районе населённого пункта Весёлое. Там их и нашли бойцы РФ.

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Telegram / Южный фронт

Александра Мышляева
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