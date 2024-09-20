Вспыхнул как спичка: Армия России поразила шведский «подарок» ВСУ в Курской области
ВС РФ уничтожили шведский танк Stridsvagn 122 на базе Leopard под Курском
Бойцы ВС РФ уничтожили танк Stridsvagn 122 на базе Leopard шведского производства. Атака со стороны России произошла в Курской области, сообщает RT.
ВС РФ уничтожили шведский танк Stridsvagn 122 на базе Leopard. Видео © Telegram / RT
По данным источника, бронегруппу со шведскими Stridsvagn 122 оставила мотострелковая бригада ВСУ в районе населённого пункта Весёлое. Там их и нашли бойцы РФ. Военнослужащие нанесли удар по танкам с помощью FPV-дронов. В результате атаки одна из машин полностью выгорела.
Между тем, общие потери ВСУ в Курской области с момента вторжения киевской армии превысили уже 15 300 солдат. Помимо живой силы противник также лишился 124 танков, 56 боевых машин пехоты, 93 бронетранспортёров, 780 бронемашин, 471 автомобиля и прочей техники. Наши бравые парни не дают спуску врагу, недавно ВСУ пытались прорвать границу в новом месте и получили ожесточённый отпор.
Telegram / RT