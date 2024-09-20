Вспыхнул как спичка: Армия России поразила шведский «подарок» ВСУ в Курской области

По данным источника, бронегруппу со шведскими Stridsvagn 122 оставила мотострелковая бригада ВСУ в районе населённого пункта Весёлое. Там их и нашли бойцы РФ. Военнослужащие нанесли удар по танкам с помощью FPV-дронов. В результате атаки одна из машин полностью выгорела.