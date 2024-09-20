Ситуация в Курской области
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
20 сентября, 11:25

Вспыхнул как спичка: Армия России поразила шведский «подарок» ВСУ в Курской области

ВС РФ уничтожили шведский танк Stridsvagn 122 на базе Leopard под Курском

Бойцы ВС РФ уничтожили танк Stridsvagn 122 на базе Leopard шведского производства. Атака со стороны России произошла в Курской области, сообщает RT.

ВС РФ уничтожили шведский танк Stridsvagn 122 на базе Leopard. Видео © Telegram / RT

По данным источника, бронегруппу со шведскими Stridsvagn 122 оставила мотострелковая бригада ВСУ в районе населённого пункта Весёлое. Там их и нашли бойцы РФ. Военнослужащие нанесли удар по танкам с помощью FPV-дронов. В результате атаки одна из машин полностью выгорела.

Алаудинов: ВСУ использовали более 200 танков в нападении на Курскую область
Алаудинов: ВСУ использовали более 200 танков в нападении на Курскую область

Между тем, общие потери ВСУ в Курской области с момента вторжения киевской армии превысили уже 15 300 солдат. Помимо живой силы противник также лишился 124 танков, 56 боевых машин пехоты, 93 бронетранспортёров, 780 бронемашин, 471 автомобиля и прочей техники. Наши бравые парни не дают спуску врагу, недавно ВСУ пытались прорвать границу в новом месте и получили ожесточённый отпор.

Обложка ©

Telegram / RT

Наталья Афонина
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВС РФ
  • ВСУ
  • Политика России
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров