Потери ВСУ превысили 15300 солдат за весь период боёв в Курской области Минобороны РФ: ВСУ потеряли более 15300 бойцов за всё время боёв под Курском 20 сентября, 10:00 Бойцы ВСУ. Обложка © Telegram / Zelenskiy / Official

Украинская армия за сутки потеряла в Курской области до 370 солдат и 18 единиц бронетехники, в том числе российские войска уничтожили два танка и шесть артиллерийских орудий. Об этом сообщается в докладе Минобороны РФ.

«За сутки потери ВСУ составили более 370 военнослужащих и 18 единиц бронетехники, в том числе два танка, четыре боевые машины пехоты и 12 боевых бронированных машин, а также 6 артиллерийских орудий, миномёт, станция радиоэлектронной борьбы, инженерная машина разминирования, семь автомобилей. Уничтожена одна понтонная переправа», — уточнили в ведомстве.

По данным министерства, за всё время боевых действий под Курском противник потерял более 15300 военнослужащих, 124 танка, 56 боевых машин пехоты, 93 бронетранспортёра, 780 бронемашин, 471 автомобиль. Также за этот период ВС РФ уничтожили 115 артиллерийских орудий, 28 пусковых установок РСЗО, в том числе семь HIMARS и шесть MLRS производства США, 8 пусковых установок ЗРК, четыре транспортно-заряжающие машины, 29 станций РЭБ, 7 РЛС контрбатарейной борьбы, две РЛС ПВО, 15 единиц инженерной техники, из них 9 инженерных машин разграждения и одну установку разминирования УР-77.

Ранее командир спецназа «Ахмат», генерал-майор Апти Алаудинов заявил, что Вооружённые силы Украины вторглись в Курскую область, используя более 200 танков и значительное количество другой бронетехники. По его словам, противник задействовал свыше 400 единиц различных бронемашин.

Авторы Татьяна Миссуми