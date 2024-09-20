Алаудинов: ВСУ использовали более 200 танков в нападении на Курскую область
Вооруженные силы Украины вторглись в Курскую область, используя более 200 танков и значительное количество другой бронетехники, заявил в Telegram-канале командир спецназа «Ахмат», генерал-майор Апти Алаудинов.
По его словам, в ходе этой операции украинские силы задействовали свыше 400 единиц различных бронемашин.
Ранее командир спецназа «Ахмат» заявил, что ВСУ постепенно терпят крах в Курской области. В Суджанском районе российские подразделения освободили ещё два населённых пункта.
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flickr / Ministry of Defense of Ukraine