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20 сентября, 03:48

Алаудинов: ВСУ использовали более 200 танков в нападении на Курскую область

Вооруженные силы Украины вторглись в Курскую область, используя более 200 танков и значительное количество другой бронетехники, заявил в Telegram-канале командир спецназа «Ахмат», генерал-майор Апти Алаудинов.

По его словам, в ходе этой операции украинские силы задействовали свыше 400 единиц различных бронемашин.

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Ранее командир спецназа «Ахмат» заявил, что ВСУ постепенно терпят крах в Курской области. В Суджанском районе российские подразделения освободили ещё два населённых пункта.

Обложка ©

flickr / Ministry of Defense of Ukraine

Артём Гапоненко
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