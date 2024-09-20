«Это не серебряная пуля»: Пентагон указал Украине, почему не снимет запрет на удары вглубь России
Пентагон: Разрешение для ВСУ на удары вглубь России не станет решающим фактором
Администрация США сомневается в том, что использование западного дальнобойного оружия сможет изменить ход боевых действий на Украине в её пользу. На регулярной пресс-конференции заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх заявила, что надежды на то, что снятие ограничений на поставку такого оружия поможет Киеву вернуть территории, являются ошибочными.
«Это не серебряная пуля. Это не то одно вооружение, которое способно выиграть войну или внезапно что-либо разблокировать для украинцев», — сказала она, подчеркнув, что это мнение не соответствует реальной ситуации на фронте.
Ранее депутаты Европарламента одобрили снятие наложенных на Киев ограничений по ударам западным оружием по целям в глубине российской территории. Президент РФ Владимир Путин заявил, что использование Украиной такого вооружения будет считаться прямым вступлением НАТО в конфликт.
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