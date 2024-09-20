«Это не серебряная пуля»: Пентагон указал Украине, почему не снимет запрет на удары вглубь России

Администрация США сомневается в том, что использование западного дальнобойного оружия сможет изменить ход боевых действий на Украине в её пользу. На регулярной пресс-конференции заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх заявила, что надежды на то, что снятие ограничений на поставку такого оружия поможет Киеву вернуть территории, являются ошибочными.