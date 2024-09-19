«Зачистили и взяли под контроль»: Алаудинов рассказал об успехах российских войск в курском приграничье

В Суджанском районе Курской области российские подразделения освободили два населённых пункта. Войска взяли под контроль сёла Николаево-Дарьино и Дарьино, завершив их зачистку от противника. Об этом заявил командир спецназа «Ахмат», заместитель начальника Главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов.

Он подчеркнул, что бойцы российских подразделений провели операцию по освобождению сёл за последние два дня.

«Вчера бойцы наших российских подразделений зашли в Николо-Дарьино, зачистили его полностью, взяли под контроль. Сегодня взяли под контроль Дарьино», — рассказал он в видеообращении, опубликованном в телеграм-канале.