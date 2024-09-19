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18 сентября, 22:24

«Зачистили и взяли под контроль»: Алаудинов рассказал об успехах российских войск в курском приграничье

Алаудинов сообщил об освобождении двух сёл в Суджанском районе Курской области

Командир спецназа «Ахмат», заместитель начальника Главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов. Обложка © ТАСС / Река Александр

Командир спецназа «Ахмат», заместитель начальника Главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов. Обложка © ТАСС / Река Александр

В Суджанском районе Курской области российские подразделения освободили два населённых пункта. Войска взяли под контроль сёла Николаево-Дарьино и Дарьино, завершив их зачистку от противника. Об этом заявил командир спецназа «Ахмат», заместитель начальника Главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов.

Он подчеркнул, что бойцы российских подразделений провели операцию по освобождению сёл за последние два дня.

«Вчера бойцы наших российских подразделений зашли в Николо-Дарьино, зачистили его полностью, взяли под контроль. Сегодня взяли под контроль Дарьино», — рассказал он в видеообращении, опубликованном в телеграм-канале.

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Ранее командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов сообщил, что его бойцы уничтожили крупное скопление украинских солдат в Суджанском районе Курской области, где противник пытался закрепиться. По его словам, были ликвидированы пехота, дроны, артиллерийские установки и самоходная техника, а также сбит автомобиль ВСУ.

Кирилл Сосновских
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