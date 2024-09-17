Алаудинов: «Ахмат» уничтожил скопление ВСУ в Суджанском районе Курской области

Бойцы спецназа «Ахмат» ликвидировали большое скопление солдат киевского режима, которые планировали задержаться в Суджанском районе Курской области. Помимо того, были уничтожены дроны и артиллерийские установки, докладывает командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов.

«Покрошили пехоту, которая пыталась... закрепиться на нескольких участках... У них это очень плохо получилось, потому что там даже от них забирать нечего», — сказал он.

Помимо этого, были сбиты беспилотники, взорван автомобиль и самоходная установка ВСУ. Украинские солдаты пытались прорваться к Весёлому, но и там понесли серьёзные потери, отмечает Алаудинов. Он добавил, что в Курской области замечены иностранные наёмники и сторонники концепции «чеченского государства Ичкерия»*.

Недавно в приграничном районе Курской области российский бомбардировщик Су-34 атаковал солдат и технику ВСУ. Удар наносился по разведанным целям авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК).