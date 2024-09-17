"Ланцет" разгромил артиллерийскую позицию ВСУ в зоне СВО

Российский «Ланцет» ликвидировал скрытую артиллерийскую позицию ВСУ. Как сообщили в Минобороны РФ, вражеская цель была уничтожена на Северском направлении.

Позиции выявили бойцы "Южной" группировки войск. После подтверждения координат было принято решение об уничтожении цели.

«Замаскированное артиллерийское орудие ВСУ вместе с расчётом было уничтожены прямым попаданием барражирующего боеприпаса «Ланцет», что подтверждено средствами объективного контроля в режиме реального времени», — сообщили в оборонном ведомстве.