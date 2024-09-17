"Ланцет" разгромил артиллерийскую позицию ВСУ в зоне СВО
Расчёт "Ланцета" уничтожил артиллерийскую позицию ВСУ на Северском направлении
Российский «Ланцет» ликвидировал скрытую артиллерийскую позицию ВСУ. Как сообщили в Минобороны РФ, вражеская цель была уничтожена на Северском направлении.
Позиции выявили бойцы "Южной" группировки войск. После подтверждения координат было принято решение об уничтожении цели.
«Замаскированное артиллерийское орудие ВСУ вместе с расчётом было уничтожены прямым попаданием барражирующего боеприпаса «Ланцет», что подтверждено средствами объективного контроля в режиме реального времени», — сообщили в оборонном ведомстве.
Ранее российские войска впервые уничтожили американскую пусковую установку реактивной системы залпового огня (РСЗО) М270 MLRS с помощью ударного БПЛА «Иноходец» («Орион»). Это произошло на границе Сумской и Курской областей.
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