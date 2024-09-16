Минобороны показало видео первого в истории уничтожения американской MLRS российским «Иноходцем»
МО РФ: БПЛА «Иноходец» впервые уничтожил американскую установку РСЗО M270 MLRS
Российские войска впервые уничтожили американскую пусковую установку реактивной системы залпового огня (РСЗО) М270 MLRS с помощью ударного БПЛА «Иноходец» («Орион»). Это произошло на границе Сумской и Курской областей. Соответствующие кадры опубликовала пресс-служба Минобороны.
Уничтожение пусковой установки РСЗО М270 MLRS ВСУ на границе Сумской и Курской областей. Видео © Пресс-служба Минобороны России
Как уточнили в ведомстве, цель была обнаружена средствами объективного контроля южнее курского посёлка Новый Путь. После подтверждения точных координат командование приняло решение о точечном огневом воздействии.
«В результате нанесённого расчётом БПЛА «Иноходец» ракетного удара была уничтожена пусковая установка М270 MLRS, боекомплект в количестве около 20 реактивных снарядов, автомобиль сопровождения и до 10 человек личного состава противника», — говорится в сообщении Минобороны.
«Иноходец» (другое название — «Орион») — российский военный беспилотный летательный аппарат средневысотный большой продолжительности полёта. Первый полёт совершил в 2016 году.
Ранее Life.ru сообщал, что за минувшие сутки ВС РФ освободили курские сёла Успеновка и Борки. Также было нанесено поражение формированиям противника в таких населённых пунктах Курской области, как Любимовка, Новоивановка, Дарьино, Николо-Дарьино, Толстый Луг, Плехово и Покровский.
Кадр из видео пресс-служба Минобороны России