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16 сентября, 12:24

Минобороны показало видео первого в истории уничтожения американской MLRS российским «Иноходцем»

МО РФ: БПЛА «Иноходец» впервые уничтожил американскую установку РСЗО M270 MLRS

Российские войска впервые уничтожили американскую пусковую установку реактивной системы залпового огня (РСЗО) М270 MLRS с помощью ударного БПЛА «Иноходец» («Орион»). Это произошло на границе Сумской и Курской областей. Соответствующие кадры опубликовала пресс-служба Минобороны.

Уничтожение пусковой установки РСЗО М270 MLRS ВСУ на границе Сумской и Курской областей. Видео © Пресс-служба Минобороны России

Как уточнили в ведомстве, цель была обнаружена средствами объективного контроля южнее курского посёлка Новый Путь. После подтверждения точных координат командование приняло решение о точечном огневом воздействии.

«В результате нанесённого расчётом БПЛА «Иноходец» ракетного удара была уничтожена пусковая установка М270 MLRS, боекомплект в количестве около 20 реактивных снарядов, автомобиль сопровождения и до 10 человек личного состава противника», — говорится в сообщении Минобороны.

«Иноходец» (другое название — «Орион») — российский военный беспилотный летательный аппарат средневысотный большой продолжительности полёта. Первый полёт совершил в 2016 году.

Ранее Life.ru сообщал, что за минувшие сутки ВС РФ освободили курские сёла Успеновка и Борки. Также было нанесено поражение формированиям противника в таких населённых пунктах Курской области, как Любимовка, Новоивановка, Дарьино, Николо-Дарьино, Толстый Луг, Плехово и Покровский.

В Минобороны раскрыли суточные потери ВСУ в боях в Курской области
В Минобороны раскрыли суточные потери ВСУ в боях в Курской области
Обложка ©

Кадр из видео пресс-служба Минобороны России

Наталья Демьянова
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