В Минобороны раскрыли суточные потери ВСУ в боях в Курской области
МО РФ: ВСУ с начала нападения на Курскую область потеряли почти 14 тысяч военных
За минувшие сутки ВСУ потеряли в Курской области более 350 военных и 13 единиц бронетехники, в том числе два танка. Общие потери противника, с 6 августа, приближаются к 14 тысячам военнослужащих, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
«За сутки потери ВСУ составили более 350 военнослужащих и 13 единиц бронетехники, в том числе два танка и 11 боевых бронированных машин», — говорится в сообщении ведомства.
Кроме того, украинские войска лишились трёх миномётов, двух артиллерийских орудий, двух пусковых установок РСЗО, включая одну M270 MLRS американского производства, и восьми автомобилей.
Всего за время боевых действий в Курской области ВСУ потеряли более 13 800 военных, 115 танков, 729 боевых бронированных машин, 91 БТР, 44 БМП, 98 артиллерийских орудий, 28 пусковых установок РСЗО (7 HIMARS и 6 MLRS), 8 пусковых установок ЗРК, 26 станций РЭБ, 7 РЛС контрбатарейной борьбы, 2 РЛС ПВО, 2 транспортно-заряжающие машины, 13 единиц инженерной техники и 439 авто.
Также известно, что за последние 24 часа ВС РФ отразили три попытки ВСУ прорваться через границу в Курской области в направлении населённых пунктов Краснооктябрьский, Медвежье и Весёлое. В результате противник потерял до 50 человек личного состава убитыми и ранеными, танк и три боевых бронированных машины. Подразделения группировки войск «Север» отразили контратаки ВСУ в направлении населённых пунктов Бяхово, Викторовка, Малая Локня, Большая Обуховка и Любимовка Курской области. Потери украинских войск составили 40 человек, также были уничтожены четыре боевые бронированные машины.
Напомним, что ВСУ атаковали и попытались продвинуться в Курской области утром 6 августа. Российские защитники отразили удар, наши парни ведут с противником бои, выдавливая вражеские войска из региона и освобождая один населённый пункт за другим. 10 сентября ВС РФ начали масштабное контрнаступление в Курской области. В свои дома уже вернулось около три тысячи местных жителей. О недавнем присутствии ВСУ в этом районе напоминают лишь остовы разбитой украинской техники.
Telegram / V_Zelenskiy_official