За минувшие сутки ВСУ потеряли в Курской области более 350 военных и 13 единиц бронетехники, в том числе два танка. Общие потери противника, с 6 августа, приближаются к 14 тысячам военнослужащих, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

«За сутки потери ВСУ составили более 350 военнослужащих и 13 единиц бронетехники, в том числе два танка и 11 боевых бронированных машин», — говорится в сообщении ведомства.

Кроме того, украинские войска лишились трёх миномётов, двух артиллерийских орудий, двух пусковых установок РСЗО, включая одну M270 MLRS американского производства, и восьми автомобилей.

Всего за время боевых действий в Курской области ВСУ потеряли более 13 800 военных, 115 танков, 729 боевых бронированных машин, 91 БТР, 44 БМП, 98 артиллерийских орудий, 28 пусковых установок РСЗО (7 HIMARS и 6 MLRS), 8 пусковых установок ЗРК, 26 станций РЭБ, 7 РЛС контрбатарейной борьбы, 2 РЛС ПВО, 2 транспортно-заряжающие машины, 13 единиц инженерной техники и 439 авто.