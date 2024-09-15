Российские бойцы показали «дорогу смерти для бандер» в Курской области 15 сентября, 15:07 5000 5000 Уничтоженная техника ВСУ в Курской области. Обложка © Telegram / Гвардейская 200-я бригада ЛенВО

Российские военные прозвали «дорогой смерти для бандер» приграничные участки в Курской области, куда пытаются прорваться солдаты ВСУ. Видео с уничтоженной вражеской техникой публикует в телеграм-канале 200-я гвардейская мотострелковая бригада Ленинградского военного округа.

Уничтоженная техника ВСУ в Курской области. Видео © Telegram / Гвардейская 200-я бригада ЛенВО

«Дорога в Курск стала для бандер дорогой смерти. Представляем вашему вниманию денацифицированную технику ВСУ. И зачем только полезли на нашу землю — неужели опыт предшественников ничему не научил?», — говорится под роликом.

По данным телеграм-канала «Операция Z: Военкоры Русской Весны», кадры сняты в районе населённого пункта Комаровка. На обочине трассы, по обе стороны, валяется сгоревшая и брошенная натовская техника, на которой пересекали российскую границу ВСУ.

Ранее командир одного из отрядов спецназа «Ахмат» с позывным Аид заявил, что ВСУ пытаются наращивать группировку в Суджанском районе Курской области, однако российские атаки мешают им сформировать «ударный кулак».

Авторы Татьяна Миссуми