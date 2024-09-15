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15 сентября, 11:32

ВСУ готовят «ударный кулак» в Курской области

Командир Аид из «Ахмата»: ВСУ пытаются сформировать «ударный кулак» около Суджи

ВСУ пытаются наращивать группировку в Суджанском районе Курской области, однако российские атаки мешают им сформировать «ударный кулак». Об этом в беседе с РИА «Новости» сообщил командир одного из отрядов спецназа «Ахмат» с позывным Аид.

«Обстановка довольно напряжённая, очень большие силы противник пытается сюда стягивать, мы своевременно перемалываем для того, чтобы они не могли сформировать ударный кулак. Кулак начинает формироваться, мы его уничтожаем», — рассказал Аид.

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Ранее командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов заявил, что ВСУ не намерены отступаться от «планов» в Курской области, поэтому украинских солдат снимают с других участков фронта для последующей переброски в регион. Наши бойцы не дремлют – операторы дронов постоянно ведут разведку в Суджанском районе Курской области, фиксируя передвижения техники ВСУ. Российские военнослужащие начали состязаться, кто сожжёт больше боевых машин противника.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Jose HERNANDEZ Camera 51

Владимир Озеров
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