ВСУ готовят «ударный кулак» в Курской области
Командир Аид из «Ахмата»: ВСУ пытаются сформировать «ударный кулак» около Суджи
ВСУ пытаются наращивать группировку в Суджанском районе Курской области, однако российские атаки мешают им сформировать «ударный кулак». Об этом в беседе с РИА «Новости» сообщил командир одного из отрядов спецназа «Ахмат» с позывным Аид.
«Обстановка довольно напряжённая, очень большие силы противник пытается сюда стягивать, мы своевременно перемалываем для того, чтобы они не могли сформировать ударный кулак. Кулак начинает формироваться, мы его уничтожаем», — рассказал Аид.
Ранее командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов заявил, что ВСУ не намерены отступаться от «планов» в Курской области, поэтому украинских солдат снимают с других участков фронта для последующей переброски в регион. Наши бойцы не дремлют – операторы дронов постоянно ведут разведку в Суджанском районе Курской области, фиксируя передвижения техники ВСУ. Российские военнослужащие начали состязаться, кто сожжёт больше боевых машин противника.
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