ВСУ готовят «ударный кулак» в Курской области

ВСУ пытаются наращивать группировку в Суджанском районе Курской области, однако российские атаки мешают им сформировать «ударный кулак». Об этом в беседе с РИА «Новости» сообщил командир одного из отрядов спецназа «Ахмат» с позывным Аид.

«Обстановка довольно напряжённая, очень большие силы противник пытается сюда стягивать, мы своевременно перемалываем для того, чтобы они не могли сформировать ударный кулак. Кулак начинает формироваться, мы его уничтожаем», — рассказал Аид.