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14 сентября, 07:07

Боец Элджей рассказал об азартном состязании охотников из «Ахмата» под Курском

Боец Элджей: Операторы БПЛА состязаются, кто сожжёт больше техники под Курском

Беспилотники спецназа «Ахмат» постоянно следят за местностью в Суджанском районе Курской области, а операторы FPV-дронов, видя, сколько техники ВСУ бросает в наступления, начали соревноваться в том, кто сожжёт больше украинских боевых машин. Об этом пишет РИА «Новости».

«Круглые сутки разведку проводим. Так у нас пока одна «птица» (беспилотник. — Прим. Life.ru) висит, другая должна подлететь (и) перехватить тот же кадр. Участок фронта здесь горячий. Ведём разведку, пресекаем пути подступа, ротации. Ни минуты покоя», — сообщил оператор БПЛА группы Аида спецназа «Ахмат» с позывным Хаски.

С его слов, оперативная обстановка в этой местности весьма изменчива. Он добавил, что ВСУ не бросают попыток прорваться вперёд, но у них не выходит.

Помимо тех, кто осуществляет разведку с беспилотников, своим делом заняты и операторы дронов-камикадзе, сообщил боец «Ахмата» с позывным Элджей.

«Иногда создаётся впечатление, что у них (бойцов ВСУ. — Прим. Life.ru) есть приказ на убой себя отправлять. Наши FPV-шники (операторы дронов-камикадзе) уже конкурс устраивают, кто больше техники сожжёт», — поделился Элджей.

ВСУ ночью пытались ударить по приграничью с помощью 19 беспилотников
ВСУ ночью пытались ударить по приграничью с помощью 19 беспилотников

Ранее командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов заявил, что украинские Вооружённые силы в Курской области утратили дисциплинированность. По его словам, сейчас они дезорганизованы и находятся в весьма тревожном состоянии.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / VHarasymiv

Владимир Озеров
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