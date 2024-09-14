Боец Элджей рассказал об азартном состязании охотников из «Ахмата» под Курском

Беспилотники спецназа «Ахмат» постоянно следят за местностью в Суджанском районе Курской области, а операторы FPV-дронов, видя, сколько техники ВСУ бросает в наступления, начали соревноваться в том, кто сожжёт больше украинских боевых машин. Об этом пишет РИА «Новости».

«Круглые сутки разведку проводим. Так у нас пока одна «птица» (беспилотник. — Прим. Life.ru) висит, другая должна подлететь (и) перехватить тот же кадр. Участок фронта здесь горячий. Ведём разведку, пресекаем пути подступа, ротации. Ни минуты покоя», — сообщил оператор БПЛА группы Аида спецназа «Ахмат» с позывным Хаски.

С его слов, оперативная обстановка в этой местности весьма изменчива. Он добавил, что ВСУ не бросают попыток прорваться вперёд, но у них не выходит.

Помимо тех, кто осуществляет разведку с беспилотников, своим делом заняты и операторы дронов-камикадзе, сообщил боец «Ахмата» с позывным Элджей.

«Иногда создаётся впечатление, что у них (бойцов ВСУ. — Прим. Life.ru) есть приказ на убой себя отправлять. Наши FPV-шники (операторы дронов-камикадзе) уже конкурс устраивают, кто больше техники сожжёт», — поделился Элджей.