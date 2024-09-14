Дезорганизация и паника: Алаудинов раскрыл проблемы ВСУ в Курской области
Алаудинов: Подразделения ВСУ в Курской области дезорганизованы
Украинские военные в Курской области дезорганизованы, среди подразделений наблюдается паника, солдаты пытаются покинуть территорию России. Об этом в телеграм-канале заявил командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов.
«Большие проблемы с едой, водой, с обеспечением, они все жалуются повально на это», — рассказал замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ.
Ранее командир «Ахмата» заявил, что украинское командование срочно перебрасывает свои войска с других фронтов в Курскую область, где ситуация для Киева складывается крайне неблагоприятно. Подразделения ВСУ несут значительные потери под массированными ударами российских сил.
flickr / Ministry of Defense of Ukraine