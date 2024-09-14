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14 сентября, 00:27

Дезорганизация и паника: Алаудинов раскрыл проблемы ВСУ в Курской области

Алаудинов: Подразделения ВСУ в Курской области дезорганизованы

Украинские военные в Курской области дезорганизованы, среди подразделений наблюдается паника, солдаты пытаются покинуть территорию России. Об этом в телеграм-канале заявил командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов.

«Большие проблемы с едой, водой, с обеспечением, они все жалуются повально на это», — рассказал замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ.

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Ранее командир «Ахмата» заявил, что украинское командование срочно перебрасывает свои войска с других фронтов в Курскую область, где ситуация для Киева складывается крайне неблагоприятно. Подразделения ВСУ несут значительные потери под массированными ударами российских сил.

Обложка ©

flickr / Ministry of Defense of Ukraine

Артём Гапоненко
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