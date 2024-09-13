ВСУ стягивают в Курскую область резервы со всех фронтов Алаудинов: У ВСУ иссякают силы в Курской области даже после переброски резервов 13 сентября, 09:41 Боец ВС РФ. Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Украинское командование в спешном порядке снимает своих солдат с других участков фронта для переброски в Курскую область, где для Киева складывается плачевная ситуация: силы ВСУ стремительно уничтожаются российскими ударами. Об этом ТАСС рассказал замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов.

«Подразделения все смежные работают очень слаженно, и я так думаю, что таким образом мы наносим очень большой ущерб противнику, потому что он потихоньку иссякает. Мы его убиваем, он со всех других направлений — мы видим, фиксируем — снимает свой личный состав, перебрасывает его сюда, пытаясь удержать территорию, которую он уже занял на территории Курской области», — уточнил он.

Алаудинов подчеркнул, что Российская армия полностью контролирует ситуацию, каждый день планомерно ликвидируя личный состав противника и выводя из строя его боевую технику.

Ранее сегодня сообщалось, что российская армия освободила ещё четыре населённых пункта в Курской области: хутор Покровский, сёла Дарьино, Толстый Луг и Снагость. По данным Mash, морпехи и бойцы 51-го Гвардейского парашютно-десантного полка водрузили там российский флаг.

Авторы Татьяна Миссуми