ВСУ ночью пытались ударить по приграничью с помощью 19 беспилотников
Минобороны: ПВО за ночь уничтожила 19 БПЛА над Курской и Белгородской областями
Украинские боевики за минувшую ночь пытались нанести удары по объектам на территории Курской и Белгородской областей с помощью 19 беспилотников самолётного типа. Все объекты были сбиты нашей ПВО, отчиталось Минобороны РФ.
«В течение прошедшей ночи пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с БПЛА самолётного типа по объектам на территории РФ. Дежурными средствами ПВО десять БПЛА уничтожены над территорией Курской области и девять над территорией Белгородской области», – рассказали в МО РФ.
Ранее Life.ru рассказал, что ВСУ стали использовать в зоне конфликта «дроны-драконы» с термитной смесью – порошком из смеси алюминия и оксида железа. Также появилось видео с опасным оружием, которое выжигает всё на своём пути.
Боец ВСУ с дронами. Обложка © Telegram / Zelenskiy / Official