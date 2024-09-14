ВСУ ночью пытались ударить по приграничью с помощью 19 беспилотников

Украинские боевики за минувшую ночь пытались нанести удары по объектам на территории Курской и Белгородской областей с помощью 19 беспилотников самолётного типа. Все объекты были сбиты нашей ПВО, отчиталось Минобороны РФ.

«В течение прошедшей ночи пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с БПЛА самолётного типа по объектам на территории РФ. Дежурными средствами ПВО десять БПЛА уничтожены над территорией Курской области и девять над территорией Белгородской области», – рассказали в МО РФ.