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14 сентября, 05:15

ВСУ ночью пытались ударить по приграничью с помощью 19 беспилотников

Минобороны: ПВО за ночь уничтожила 19 БПЛА над Курской и Белгородской областями

Украинские боевики за минувшую ночь пытались нанести удары по объектам на территории Курской и Белгородской областей с помощью 19 беспилотников самолётного типа. Все объекты были сбиты нашей ПВО, отчиталось Минобороны РФ.

«В течение прошедшей ночи пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с БПЛА самолётного типа по объектам на территории РФ. Дежурными средствами ПВО десять БПЛА уничтожены над территорией Курской области и девять над территорией Белгородской области», – рассказали в МО РФ.

Наши парни научились противостоять выжигающим бетон дронам ВСУ «Дракарис»
Наши парни научились противостоять выжигающим бетон дронам ВСУ «Дракарис»

Ранее Life.ru рассказал, что ВСУ стали использовать в зоне конфликта «дроны-драконы» с термитной смесью – порошком из смеси алюминия и оксида железа. Также появилось видео с опасным оружием, которое выжигает всё на своём пути.

Обложка ©

Боец ВСУ с дронами. Обложка © Telegram / Zelenskiy / Official

Андрей Бражников
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