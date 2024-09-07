ЕДГ — 2024
Ситуация в Курской области
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
7 сентября, 09:41

На видео сняли новое оружие ВСУ – «дроны-драконы» с термитной смесью

CNN: ВСУ начали применять «дроны-драконы», сбрасывающие термитную смесь

ВСУ стали использовать в зоне конфликта «дроны-драконы» с термитной смесью – порошком из смеси алюминия и оксида железа. На это обратил внимание американский телеканал CNN, а кадры применения нового оружия появились в украинских военных телеграм-каналах.

Сброс украинским дроном термитной смеси над лесополосой и последствия последствия термита на земле. Видео © Telegram / «Группа Кхорна»

На опубликованном украинским телеграм-каналом ролике можно увидеть, как БПЛА сбрасывает груз над лесом — падающая смесь выглядит как поток искр. Во второй части видео видны последствия на земле: почва выгорает дочерна, не выдерживает даже металл — машины и инструменты обугливаются.

Температура с которой горит термит — 2200 градусов Цельсия. Этого достаточно, чтобы прожигать металл, а деревянные постройки или растительность и подавно превращаются в пепел. Немецкая Bild утверждает, что ВСУ устанавливают около половины килограмма смеси под обычные FPV-дроны, а химическая реакция запускается удалённо.

Военный аналитик Николас Драммонд в своём комментарии CNN назвал такое применение термита «достаточно инновационным решением». Однако, его эффективность — вопрос сомнительный, ведь учитывая ограниченные возможности украинских войск, массовые применять такие беспилотники ВСУ едва ли смогут.

Появилось видео с «‎ловкачом», который уничтожил дрон ВСУ без единого выстрела и царапины
Появилось видео с «‎ловкачом», который уничтожил дрон ВСУ без единого выстрела и царапины

К слову, в ночь на пятое сентября над белорусским городом Гомелем был сбит беспилотник. Падение аппарата спровоцировало пожар складского помещения. Точных данных о том, что это был за дрон, нет, но можно предположить, что ВСУ очень постарались и придумали ещё один неожиданный способ применения БПЛА — вторжение на территорию Белоруссии.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Parilov

Юрий Лысенко
  • Новости
  • Украина
  • ВСУ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров