На видео сняли новое оружие ВСУ – «дроны-драконы» с термитной смесью

ВСУ стали использовать в зоне конфликта «дроны-драконы» с термитной смесью – порошком из смеси алюминия и оксида железа. На это обратил внимание американский телеканал CNN, а кадры применения нового оружия появились в украинских военных телеграм-каналах.

Сброс украинским дроном термитной смеси над лесополосой и последствия последствия термита на земле. Видео © Telegram / «Группа Кхорна»

На опубликованном украинским телеграм-каналом ролике можно увидеть, как БПЛА сбрасывает груз над лесом — падающая смесь выглядит как поток искр. Во второй части видео видны последствия на земле: почва выгорает дочерна, не выдерживает даже металл — машины и инструменты обугливаются.

Температура с которой горит термит — 2200 градусов Цельсия. Этого достаточно, чтобы прожигать металл, а деревянные постройки или растительность и подавно превращаются в пепел. Немецкая Bild утверждает, что ВСУ устанавливают около половины килограмма смеси под обычные FPV-дроны, а химическая реакция запускается удалённо.

Военный аналитик Николас Драммонд в своём комментарии CNN назвал такое применение термита «достаточно инновационным решением». Однако, его эффективность — вопрос сомнительный, ведь учитывая ограниченные возможности украинских войск, массовые применять такие беспилотники ВСУ едва ли смогут.