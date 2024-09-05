Жители белорусского Гомеля сообщили о ночных взрывах
SHOT: Жители белорусского Гомеля сообщают о взрывах в небе над городом
Жители белорусского города Гомеля сообщают о взрывах над городом. В беседе с SHOT они сообщили, что также неизвестный предмет рванул в небе сегодня ночью.
Огненный предмет, предварительно, над белорусским городом Гомель. Видео © Telegram / Гомель. Главное
Свидетели сообщили, что около 40 минут назад они услышали два громких звука похожих на взрывы. Затем увидели полыхающий предмет в небе, который упал за чертой населённого пункта. Официальной информации о происшествии нет.
А 10 августа президент страны Александр Лукашенко сообщил об уничтожении украинских дронов над Белоруссией. В МО республики уверены, что подобными провокациями Киев хочет втянуть Минск в конфликт. В целях недопущения повторения атак к границе с Незалежной были переброшены спецназ и ракетные установки.
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