Жители белорусского Гомеля сообщили о ночных взрывах

Жители белорусского города Гомеля сообщают о взрывах над городом. В беседе с SHOT они сообщили, что также неизвестный предмет рванул в небе сегодня ночью.

Свидетели сообщили, что около 40 минут назад они услышали два громких звука похожих на взрывы. Затем увидели полыхающий предмет в небе, который упал за чертой населённого пункта. Официальной информации о происшествии нет.