Ситуация в Курской области
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
4 сентября, 23:28
4387

Жители белорусского Гомеля сообщили о ночных взрывах

SHOT: Жители белорусского Гомеля сообщают о взрывах в небе над городом

Жители белорусского города Гомеля сообщают о взрывах над городом. В беседе с SHOT они сообщили, что также неизвестный предмет рванул в небе сегодня ночью.

Огненный предмет, предварительно, над белорусским городом Гомель. Видео © Telegram / Гомель. Главное

Свидетели сообщили, что около 40 минут назад они услышали два громких звука похожих на взрывы. Затем увидели полыхающий предмет в небе, который упал за чертой населённого пункта. Официальной информации о происшествии нет.

Минобороны Белоруссии показало обломки сбитых дронов, залетевших с Украины
Минобороны Белоруссии показало обломки сбитых дронов, залетевших с Украины

А 10 августа президент страны Александр Лукашенко сообщил об уничтожении украинских дронов над Белоруссией. В МО республики уверены, что подобными провокациями Киев хочет втянуть Минск в конфликт. В целях недопущения повторения атак к границе с Незалежной были переброшены спецназ и ракетные установки.

Обложка ©

Telegram / Гомель. Главное

Оксана Попова
  • Новости
  • Белоруссия
  • Происшествия
  • Только на Life
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров