Появилось видео с «‎ловкачом», который уничтожил дрон ВСУ без единого выстрела и царапины

В Кременском лесу Красно-Лиманского направления боец спецназа «Ахмат» заметил украинский беспилотник и ловко от него увернулся. Видео с профессиональным солдатом опубликовал телеграм-канал «Группа «Шрама» 204-й полк спецназа «Ахмат».

«Мгновенная реакция — отбежать на безопасное расстояние и максимально укрыться от осколков. Ребята с большим военным опытом знают все тонкости, как себя вести и сохранить жизнь в случае вот таких нежданных гостей с неба», — отметили в разведроте.