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7 сентября, 09:02

Появилось видео с «‎ловкачом», который уничтожил дрон ВСУ без единого выстрела и царапины

Боец спецназа «Ахмат» ловко увернулся от украинского дрона в Кременском лесу

В Кременском лесу Красно-Лиманского направления боец спецназа «Ахмат» заметил украинский беспилотник и ловко от него увернулся. Видео с профессиональным солдатом опубликовал телеграм-канал «Группа «Шрама» 204-й полк спецназа «Ахмат».

Боец «Ахмата» увернулся от беспилотника. Видео © «Группа «ШРАМА» 204 полк СпН «АХМАТ»

«Мгновенная реакция — отбежать на безопасное расстояние и максимально укрыться от осколков. Ребята с большим военным опытом знают все тонкости, как себя вести и сохранить жизнь в случае вот таких нежданных гостей с неба», — отметили в разведроте.

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Ранее Life.ru писал о «русском богатыре», который уничтожил украинский FPV-дрон ударом приклада автомата. БПЛА взорвался, после чего боец ВС РФ отправился дальше выполнять боевую задачу. Другой "русский богатырь" ударом головой взорвал дрон ВСУ и спокойно ушёл.

Обложка ©

Телеграм / Группа «ШРАМА» 204 полк СпН «АХМАТ»

Николай Рюмин
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