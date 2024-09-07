Появилось видео с «ловкачом», который уничтожил дрон ВСУ без единого выстрела и царапины
Боец спецназа «Ахмат» ловко увернулся от украинского дрона в Кременском лесу
В Кременском лесу Красно-Лиманского направления боец спецназа «Ахмат» заметил украинский беспилотник и ловко от него увернулся. Видео с профессиональным солдатом опубликовал телеграм-канал «Группа «Шрама» 204-й полк спецназа «Ахмат».
Боец «Ахмата» увернулся от беспилотника. Видео © «Группа «ШРАМА» 204 полк СпН «АХМАТ»
«Мгновенная реакция — отбежать на безопасное расстояние и максимально укрыться от осколков. Ребята с большим военным опытом знают все тонкости, как себя вести и сохранить жизнь в случае вот таких нежданных гостей с неба», — отметили в разведроте.
Ранее Life.ru писал о «русском богатыре», который уничтожил украинский FPV-дрон ударом приклада автомата. БПЛА взорвался, после чего боец ВС РФ отправился дальше выполнять боевую задачу. Другой "русский богатырь" ударом головой взорвал дрон ВСУ и спокойно ушёл.
Телеграм / Группа «ШРАМА» 204 полк СпН «АХМАТ»