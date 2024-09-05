При падении сбитого дрона в Белоруссии загорелся склад

В Гомеле загорелся склад после падения сбитого беспилотника. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Белоруссии.

«Никто не пострадал. Огнём повреждено пять квадратных метров кровли», — говорится в сообщении ведомства.

В МЧС соседней республики отметили, что пострадавшее здание склада построено из кирпича. При этом, судя по кадрам с места, повреждена кровля одноэтажного здания с деревянными стенами.