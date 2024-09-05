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5 сентября, 10:03

При падении сбитого дрона в Белоруссии загорелся склад

МЧС Белоруссии: В Гомеле загорелся склад после падения сбитого беспилотника

Последствия падения БПЛА в Гомеле. Обложка © Telegram / МЧС Беларуси

Последствия падения БПЛА в Гомеле. Обложка © Telegram / МЧС Беларуси

В Гомеле загорелся склад после падения сбитого беспилотника. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Белоруссии.

«Никто не пострадал. Огнём повреждено пять квадратных метров кровли», — говорится в сообщении ведомства.

Последствия падения БПЛА в Гомеле. Фото © Telegram / МЧС Беларуси

Последствия падения БПЛА в Гомеле. Фото © Telegram / МЧС Беларуси

В МЧС соседней республики отметили, что пострадавшее здание склада построено из кирпича. При этом, судя по кадрам с места, повреждена кровля одноэтажного здания с деревянными стенами.

Напомним, в ночь на 5 сентября жители белорусского города Гомеля рассказали о взрывах над городом. Многие заметили неопознанный объект, горящий в небе. Он упал за чертой населённого пункта. Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил о падении в городе беспилотника. Минбороны Белоруссии подтвердило эти данные, уточнив, что их было несколько.

Life.ru публикует видео момента уничтожения беспилотников в Белоруссии
Life.ru публикует видео момента уничтожения беспилотников в Белоруссии
Наталья Демьянова
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