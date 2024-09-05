При падении сбитого дрона в Белоруссии загорелся склад
МЧС Белоруссии: В Гомеле загорелся склад после падения сбитого беспилотника
Последствия падения БПЛА в Гомеле. Обложка © Telegram / МЧС Беларуси
В Гомеле загорелся склад после падения сбитого беспилотника. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Белоруссии.
«Никто не пострадал. Огнём повреждено пять квадратных метров кровли», — говорится в сообщении ведомства.
Последствия падения БПЛА в Гомеле. Фото © Telegram / МЧС Беларуси
В МЧС соседней республики отметили, что пострадавшее здание склада построено из кирпича. При этом, судя по кадрам с места, повреждена кровля одноэтажного здания с деревянными стенами.
Напомним, в ночь на 5 сентября жители белорусского города Гомеля рассказали о взрывах над городом. Многие заметили неопознанный объект, горящий в небе. Он упал за чертой населённого пункта. Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил о падении в городе беспилотника. Минбороны Белоруссии подтвердило эти данные, уточнив, что их было несколько.