Рогов: В воздушное пространство Белоруссии ночью зашёл беспилотник
Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил о падении в белорусском Гомеле беспилотника. Однако официальной информации о произошедшем пока нет.
«Мониторинговые ресурсы указывают на заход БПЛА в белорусское воздушное пространство», — написал он в телеграм-канале.
По его данным, дрон упал за пределами города, информации о разрушениях и пострадавших пока нет.
Напомним, в ночь на 5 сентября жители белорусского города Гомеля сообщили о взрывах над городом. Многие увидели неизвестный объект, горящий в небе. Он упал за чертой населённого пункта.
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