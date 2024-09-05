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Регион
5 сентября, 05:41

Рогов: В воздушное пространство Белоруссии ночью зашёл беспилотник

Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил о падении в белорусском Гомеле беспилотника. Однако официальной информации о произошедшем пока нет.

«Мониторинговые ресурсы указывают на заход БПЛА в белорусское воздушное пространство»,написал он в телеграм-канале.

По его данным, дрон упал за пределами города, информации о разрушениях и пострадавших пока нет.

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Напомним, в ночь на 5 сентября жители белорусского города Гомеля сообщили о взрывах над городом. Многие увидели неизвестный объект, горящий в небе. Он упал за чертой населённого пункта.

Обложка ©

Shutterstock/FOTODOM/Anelo

Александра Вишнякова
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