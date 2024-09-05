Рогов: В воздушное пространство Белоруссии ночью зашёл беспилотник

Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил о падении в белорусском Гомеле беспилотника. Однако официальной информации о произошедшем пока нет.

«Мониторинговые ресурсы указывают на заход БПЛА в белорусское воздушное пространство», — написал он в телеграм-канале.