Лукашенко назвал единственный вариант, при котором белорусы будут воевать

Белорусские военные никогда не отправятся сражаться за пределы республики, такого приказа не поступит. Об этом заявил президент РБ Александр Лукашенко во время доклада чиновников об актуальных вопросах информационной политики. Его слова приводит агентство БелТА.

«Никаких приказов, чтобы идти за пределы нашей страны, не было и не будет. Мы только тогда будем воевать, когда придут к нам с плохими намерениями. Вот и всё», — отметил Лукашенко.