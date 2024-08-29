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29 августа, 09:48

Лукашенко назвал единственный вариант, при котором белорусы будут воевать

Лукашенко заявил, что никогда не пошлёт военных воевать за пределы страны

Александр Лукашенко. Обложка © Life.ru

Александр Лукашенко. Обложка © Life.ru

Белорусские военные никогда не отправятся сражаться за пределы республики, такого приказа не поступит. Об этом заявил президент РБ Александр Лукашенко во время доклада чиновников об актуальных вопросах информационной политики. Его слова приводит агентство БелТА.

«Никаких приказов, чтобы идти за пределы нашей страны, не было и не будет. Мы только тогда будем воевать, когда придут к нам с плохими намерениями. Вот и всё», — отметил Лукашенко.

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Украина требует от Белоруссии отвести войска от границы

Ранее Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия активно поддерживает Россию поставками боеприпасов, объяснив, что Москва является союзником Минска. Он отметил, что любые обвинения Запада и Украины в адрес Минска по поводу военной помощи РФ несправедливы. Также политик указал, что Минск готов ответить на любые провокации Киева, которые происходят у границ.

Николай Рюмин
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