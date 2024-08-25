Украина требует от Белоруссии отвести войска от границы

Представители киевского режима призвали белорусские власти отвести от границ с Украиной свои силы. Соответствующее заявление Министерство иностранных дел Незалежной опубликовало на своём сайте.

Сотрудники внешнеполитического ведомства со ссылкой на разведку заявили, что Белоруссия "сосредотачивает значительное количество личного состава <...> в Гомельской области вблизи северных границ Украины". Они также уточнили, что, в частности, речь идёт о белорусских силах специальных операций, вооружении и военной технике.

Помимо этого, МИД Украины попытался заверить соседнюю республику в том, что киевские власти не собираются предпринимать никаких недружественных действий. В то же время там призвали Минск отвести своих военнослужащих от границы "на расстояние, превышающее дальность поражения имеющихся у Белоруссии систем огня".