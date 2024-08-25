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25 августа, 19:54

Украина требует от Белоруссии отвести войска от границы

МИД Украины призвал Белоруссию отвести свои силы дальше от границы

Представители киевского режима призвали белорусские власти отвести от границ с Украиной свои силы. Соответствующее заявление Министерство иностранных дел Незалежной опубликовало на своём сайте.

Сотрудники внешнеполитического ведомства со ссылкой на разведку заявили, что Белоруссия "сосредотачивает значительное количество личного состава <...> в Гомельской области вблизи северных границ Украины". Они также уточнили, что, в частности, речь идёт о белорусских силах специальных операций, вооружении и военной технике.

Помимо этого, МИД Украины попытался заверить соседнюю республику в том, что киевские власти не собираются предпринимать никаких недружественных действий. В то же время там призвали Минск отвести своих военнослужащих от границы "на расстояние, превышающее дальность поражения имеющихся у Белоруссии систем огня".

В Белоруссии комиссия проверяет усиление безопасности на границе с Украиной
В Белоруссии комиссия проверяет усиление безопасности на границе с Украиной

Недавно белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что Киев держит на границе Украины и Белоруссии более 120 тысяч военных. По его словам, видя агрессивную политику Киева, Минск разместил свои военных вдоль всей границы.

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Shutterstock / FOTODOM / Seneline

Алексей Соловьёв
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