Ситуация в Курской области
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
5 сентября, 06:51

Минобороны Белоруссии подтвердило уничтожение дронов ночью 5 сентября

Минобороны Белоруссии подтвердило, что ночью 5 сентября в воздушном пространстве страны были уничтожены беспилотники, нарушившие границу.

«Сегодня ночью, 5 сентября, был зафиксирован факт нарушения Государственной границы Республики Беларусь в воздушном пространстве, предположительно, беспилотными летательными аппаратами. Было принято решение на их уничтожение», — говорится в сообщении ведомства.

Дежурные силы ПВО сбили все цели.

Напомним, в ночь на 5 сентября жители белорусского города Гомеля сообщили о взрывах над городом. Многие увидели неизвестный объект, горящий в небе. Он упал за чертой населённого пункта. Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил о падении в белорусском Гомеле беспилотника.

Обложка ©

Shutterstock/FOTODOM/PHOTOCREO Michal Bednarek

Александра Вишнякова
  • Новости
  • Белоруссия
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров