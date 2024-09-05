Минобороны Белоруссии подтвердило уничтожение дронов ночью 5 сентября

Минобороны Белоруссии подтвердило, что ночью 5 сентября в воздушном пространстве страны были уничтожены беспилотники, нарушившие границу.

«Сегодня ночью, 5 сентября, был зафиксирован факт нарушения Государственной границы Республики Беларусь в воздушном пространстве, предположительно, беспилотными летательными аппаратами. Было принято решение на их уничтожение», — говорится в сообщении ведомства.