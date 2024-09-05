Минобороны Белоруссии подтвердило уничтожение дронов ночью 5 сентября
Минобороны Белоруссии подтвердило, что ночью 5 сентября в воздушном пространстве страны были уничтожены беспилотники, нарушившие границу.
«Сегодня ночью, 5 сентября, был зафиксирован факт нарушения Государственной границы Республики Беларусь в воздушном пространстве, предположительно, беспилотными летательными аппаратами. Было принято решение на их уничтожение», — говорится в сообщении ведомства.
Дежурные силы ПВО сбили все цели.
Напомним, в ночь на 5 сентября жители белорусского города Гомеля сообщили о взрывах над городом. Многие увидели неизвестный объект, горящий в небе. Он упал за чертой населённого пункта. Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил о падении в белорусском Гомеле беспилотника.
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