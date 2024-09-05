Life.ru публикует видео момента уничтожения беспилотников в Белоруссии
В сети появилось видео с камеры наружного наблюдения в момент уничтожения неизвестных беспилотников в Белоруссии. Кадры опубликовал телеграм-канал SHOT. На кадрах — вспышка, из-за которой срабатывают автомобильные сигнализации.
Момент уничтожения дрона в Белоруссии. Обложка © SHOT
Напомним, в ночь на 5 сентября жители белорусского города Гомеля рассказали о взрывах над городом. Многие заметили неопознанный объект, горящий в небе. Он упал за чертой населённого пункта. Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил о падении в городе беспилотника. Министерство обороны подтвердило эти данные, уточнив, что их было несколько.
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