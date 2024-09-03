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3 сентября, 09:07

В Польше военные уже вторую неделю ищут залетевший с Украины беспилотник

В Польше военные уже на протяжении почти двух недель пытаются найти беспилотник, который якобы залетел на территорию страны с Украины. Об этом рассказала заместитель пресс-секретаря оперативного командования видов ВС республики Эва Злотницкая.

Польская авиация была поднята по тревоге ещё в позапрошлый понедельник, после чего военные сообщили о залетевшем неопознанном дроне.

"Восьмой день поисков закончился негативным результатом. Ничего не было найдено. Оперативный командующий родов вооружённых сил принял решение о продолжении наземных поисков во вторник", — сообщила Злотницкая, добавив, что БПЛА ищут военные 19-й Надбужанской бригады территориальной обороны и 2-й Люблинской бригады теробороны.

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Ранее в Молдавии были найдены обломки БПЛА, их обнаружили в районе, граничащем с Одесской областью, недалеко от села Етулия Вулканештского района. До этого обломки беспилотника заметили в феврале: в ночь с 9 на 10 февраля, а после — 17-го числа. Оба раза фрагменты дрона были найдены недалеко от границы с Украиной.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / AlexanderLipko

Николь Вербер
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