В Польше военные уже вторую неделю ищут залетевший с Украины беспилотник

В Польше военные уже на протяжении почти двух недель пытаются найти беспилотник, который якобы залетел на территорию страны с Украины. Об этом рассказала заместитель пресс-секретаря оперативного командования видов ВС республики Эва Злотницкая.

Польская авиация была поднята по тревоге ещё в позапрошлый понедельник, после чего военные сообщили о залетевшем неопознанном дроне.