Молдавские пограничники нашли обломки беспилотника на границе с Украиной

Боевой беспилотник рухнул на территории Молдавии неподалёку от границы с Украиной. Обломки летательного аппарата были обнаружены 11 февраля сотрудниками пограничной полиции республики.

Фрагменты дрона располагались в окрестностях села Этулия Вулканештского района.

"По данным украинских властей, атака беспилотника произошла в ночь с 9 на 10 февраля на Измаильский район недалеко от границы с Республикой Молдова. Есть подозрение, что обнаруженные обломки — это один из дронов, сбитых украинской системой ПВО", — предположили пограничники.