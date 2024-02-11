Молдавские пограничники нашли обломки беспилотника на границе с Украиной
Обнаруженные в Молдавии обломки беспилотника. Обложка © Poliția de Frontieră a Republicii Moldova
Боевой беспилотник рухнул на территории Молдавии неподалёку от границы с Украиной. Обломки летательного аппарата были обнаружены 11 февраля сотрудниками пограничной полиции республики.
Фрагменты дрона располагались в окрестностях села Этулия Вулканештского района.
"По данным украинских властей, атака беспилотника произошла в ночь с 9 на 10 февраля на Измаильский район недалеко от границы с Республикой Молдова. Есть подозрение, что обнаруженные обломки — это один из дронов, сбитых украинской системой ПВО", — предположили пограничники.
Не менее занятную находку сделали украинские пограничники, поразившие дрон в небе над Волынью. При себе у летательного аппарата были 22,5 килограмма наркотиков, которые должны были оказаться в Польше.