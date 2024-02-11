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11 февраля, 20:26

Молдавские пограничники нашли обломки беспилотника на границе с Украиной

Обнаруженные в Молдавии обломки беспилотника. Обложка © Poliția de Frontieră a Republicii Moldova

Обнаруженные в Молдавии обломки беспилотника. Обложка © Poliția de Frontieră a Republicii Moldova

Боевой беспилотник рухнул на территории Молдавии неподалёку от границы с Украиной. Обломки летательного аппарата были обнаружены 11 февраля сотрудниками пограничной полиции республики.

Фрагменты дрона располагались в окрестностях села Этулия Вулканештского района.

"По данным украинских властей, атака беспилотника произошла в ночь с 9 на 10 февраля на Измаильский район недалеко от границы с Республикой Молдова. Есть подозрение, что обнаруженные обломки — это один из дронов, сбитых украинской системой ПВО", — предположили пограничники.

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Не менее занятную находку сделали украинские пограничники, поразившие дрон в небе над Волынью. При себе у летательного аппарата были 22,5 килограмма наркотиков, которые должны были оказаться в Польше.

Илья Пушкарев
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