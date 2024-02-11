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11 февраля, 14:00

На Украине приземлили летящий в Польшу дрон с 22 кг наркотиков

На западе Украины пограничники сбили дрон с 22,5 килограмма гашиша

Наркотики, изъятые с беспилотника. Фото © T.me / Госпогранслужба Украины

Наркотики, изъятые с беспилотника. Фото © T.me / Госпогранслужба Украины

Украинские пограничники посадили на окраине одного из населённых пунктов Волыни беспилотный летательный аппарат с занятным грузом на борту. С помощью такой хитрости злоумышленники хотели переправить в Польшу 22,5 килограмма гашиша на сумму 13 миллионов гривен (около 347 тысяч долларов США).

22,5 килограмма гашиша, изъятые с беспилотника. Фото © T.me / Госпогранслужба Украины

22,5 килограмма гашиша, изъятые с беспилотника. Фото © T.me / Госпогранслужба Украины

Судя по сообщению Госпогранслужбы Украины, с поддержкой сотрудников СБУ были задержаны двое причастных, у которых при обыске нашли беспилотники и другие вещественные доказательства.

Украинские пограничники сажают БПЛА с наркотиками. Видео © T.me / Госпогранслужба Украины

Беспилотники, гашиш и три автомобиля, которые использовались в противоправной деятельности, были изъяты. Суд заключил задержанных под стражу.


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Ранее ФСБ России заявила о перехвате 370 килограммов наркотиков, которые производились на Украине. Сотрудники задержали 12 человек, которые находились на территории РФ и планировали сбывать запрещённые вещества через Сеть.

Владимир Озеров
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