На Украине приземлили летящий в Польшу дрон с 22 кг наркотиков

Украинские пограничники посадили на окраине одного из населённых пунктов Волыни беспилотный летательный аппарат с занятным грузом на борту. С помощью такой хитрости злоумышленники хотели переправить в Польшу 22,5 килограмма гашиша на сумму 13 миллионов гривен (около 347 тысяч долларов США).

22,5 килограмма гашиша, изъятые с беспилотника. Фото © T.me / Госпогранслужба Украины

Судя по сообщению Госпогранслужбы Украины, с поддержкой сотрудников СБУ были задержаны двое причастных, у которых при обыске нашли беспилотники и другие вещественные доказательства.

Украинские пограничники сажают БПЛА с наркотиками. Видео © T.me / Госпогранслужба Украины

Беспилотники, гашиш и три автомобиля, которые использовались в противоправной деятельности, были изъяты. Суд заключил задержанных под стражу.

