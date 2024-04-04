Обломки беспилотника найдены в Молдавии на границе с Одесской областью 4 апреля, 14:51 В Молдавии нашли обломки дрона у границы с Украиной. Обложка © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

В Молдавии полиция нашла обломки беспилотника в районе, граничащем с Одесской областью, на место приехали сапёры, территорию оцепили. Об этом говорится в телеграм-канале молдавского пограничного ведомства.

В Молдавии нашли обломки дрона у границы с Украиной. Фото © Telegram / Пограничная служба Молдавии

В Молдавии нашли обломки дрона у границы с Украиной. Фото © Telegram / Пограничная служба Молдавии

"Фрагменты дрона "Герань-2" обнаружены в 500 метрах от границы, недалеко от села Этулия Вулканештского района", — сказано в тексте.

Напомним, это не первый случай, когда остатки дрона находят в Молдавии. В феврале этого года обломки были обнаружены вблизи села Новая Етулия Вулканештского района. Тогда тоже речь шла о модели "Герань-2".

Авторы Татьяна Миссуми