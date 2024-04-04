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Обломки беспилотника найдены в Молдавии на границе с Одесской областью

4 апреля, 14:51
В Молдавии нашли обломки дрона у границы с Украиной. Обложка © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

В Молдавии нашли обломки дрона у границы с Украиной. Обложка © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

В Молдавии полиция нашла обломки беспилотника в районе, граничащем с Одесской областью, на место приехали сапёры, территорию оцепили. Об этом говорится в телеграм-канале молдавского пограничного ведомства.

В Молдавии нашли обломки дрона у границы с Украиной. Фото © Telegram / Пограничная служба Молдавии

В Молдавии нашли обломки дрона у границы с Украиной. Фото © Telegram / Пограничная служба Молдавии

В Молдавии нашли обломки дрона у границы с Украиной. Фото © Telegram / Пограничная служба Молдавии

В Молдавии нашли обломки дрона у границы с Украиной. Фото © Telegram / Пограничная служба Молдавии

"Фрагменты дрона "Герань-2" обнаружены в 500 метрах от границы, недалеко от села Этулия Вулканештского района", — сказано в тексте.

Обломки FPV-дрона найдены на месте подрыва вертолёта в Приднестровье
Обломки FPV-дрона найдены на месте подрыва вертолёта в Приднестровье

Напомним, это не первый случай, когда остатки дрона находят в Молдавии. В феврале этого года обломки были обнаружены вблизи села Новая Етулия Вулканештского района. Тогда тоже речь шла о модели "Герань-2".

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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