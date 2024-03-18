Обломки FPV-дрона найдены на месте подрыва вертолёта в Приднестровье
СК Приднестровья: Удар по вертолёту в Тирасполе был выполнен FPV-дроном
Последствия атаки БПЛА-камикадзе по в/ч в Тирасполе. Обложка © Первый Приднестровский | ТВ ПМР
Уничтожение военного вертолёта в воинской части в Тирасполе было совершено при помощи FPV-дрона, обломки которого найдены на месте ЧП. Об этом сообщил Следственный комитет Приднестровья.
"Неустановленное лицо при помощи летательного аппарата — FPV-дрона — совершило подрыв вертолёта Ми-8, находящегося на авиационной площадке воинской части", — говорится в тексте.
Следователи нашли на месте подрыва вертолёта части разорвавшегося дрона: электрические двигатели, фрагменты рамы, электронных плат и элементов питания. СК Приднестровья возбудил уголовное дело по статье "Диверсия".
Напомним, воинская часть в столице Приднестровской Молдавской Республики Тирасполе была атакована дроном-камикадзе. В результате взрыва сгорел вертолёт. Пострадавших нет. Кишинёв сослался на Киев и заявил, что никакой атаки с украинской территории по Приднестровью не было.