Обломки FPV-дрона найдены на месте подрыва вертолёта в Приднестровье

Последствия атаки БПЛА-камикадзе по в/ч в Тирасполе. Обложка © Первый Приднестровский | ТВ ПМР

СК Приднестровья: Удар по вертолёту в Тирасполе был выполнен FPV-дроном

Уничтожение военного вертолёта в воинской части в Тирасполе было совершено при помощи FPV-дрона, обломки которого найдены на месте ЧП. Об этом сообщил Следственный комитет Приднестровья.