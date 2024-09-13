Наши парни научились противостоять выжигающим бетон дронам ВСУ «Дракарис»
В МО подтвердили, что ВСУ применяют дроны с термитом, выжигающие даже бетон
Последствия атаки дроном ВСУ «Дракарис». Обложка © Telegram / Олег Царёв
Украина начала применять дроны с боеприпасами, которые забиты сильновоспламеняющимся наполнением, похожим на термит. Таких крылатых уже заметили в зоне СВО, рассказал ТАСС представитель силовых структур, отметив, что наши парни научились противостоять «огненным» боеприпасам.
«Дроны все фактически те же остались, но они уже сбрасывают «зажигалки», которые значительно мощнее предыдущих, они даже бетон выжигают. Поэтому в этой ситуации уже подумываем об огнетушителях. Но если серьёзно, то они представляют серьёзную угрозу, учитывая, что сейчас очень сухая трава, здесь особо дождей нет, и пожар распространяется на позиции в разные стороны», — сказал собеседник агентства.
Он также объяснил, что эффективность данных боеприпасов условная. В случае сброса на территории России, бойцы уже способны быстро потушить пожар после удара «Дракариса».
Ранее Life.ru рассказал, что ВСУ стали использовать в зоне конфликта «дроны-драконы» с термитной смесью – порошком из смеси алюминия и оксида железа. Также появилось видео с опасным оружием, которое выжигает всё на своём пути.