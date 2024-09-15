Боец РФ рассказал об ужасе, который наводят наши дроны на ВСУ под Курском Операторы дронов ВС РФ рассказали о своей работе и охоте ВСУ на них под Курском 15 сентября, 11:03 Операторы дронов рассказали о своей работе под Курском. Видео © Telegram / RT на русском

Украинские военнослужащие объявили настоящую охоту на российских операторов беспилотников в курском приграничье. Дроны помогают нашим войскам легко рассекретить любое местонахождение противника, полевой склад с оружием и скопления вражеской техники. RT пообщался с военными ВС РФ, запускающими «птичек».

Операторы дронов рассказали о своей работе под Курском. Видео © Telegram / RT на русском

Операторы БПЛА российской бригады ГРОМ «Каскад» рассказали, что нужно действовать быстро и слаженно перед запуском, а после выполнения боевой задачи тут же покинуть место, так как ВСУ попытаются обнаружить операторов и ударить по ним ракетой. По словам одного из бойцов, украинские солдаты не жалеют снарядов для ударов по «аэродромам» нашей воздушной разведки, в том числе часто бьют при помощи HIMARS.

«За всеми расчётами идёт охота со стороны укронационалистов, потому как эффективность нашей работы крайне высока. Мы доставляем им большое количество неприятностей. Полёт нашего беспилотника означает для них, что можно потихонечку заворачиваться в простыню или ползти в сторону кладбища», — сказал военнослужащий с позывным Кадет.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что российская армия поразила железнодорожный эшелон, на котором ВСУ перевозили иностранную боевую технику. Кроме того, был уничтожен цех, где производились компоненты оперативно-тактических ракет в зоне спецоперации.

Авторы Татьяна Миссуми