ВС РФ освободили населённые пункты Успеновка и Борки в Курской области
Солдаты ВС РФ. Обложка © Минобороны России
За минувшие сутки ВС РФ освободили населённые пункты Успеновка и Борки в Курской области. Об этом сообщило Минобороны.
Также за минувшие сутки в приграничье «досталось» 22-й, 41-й и 115-й механизированным, 17-й танковой, 82-й десантно-штурмовой бригадам армии противника, 1-й бригаде Нацгвардии, 112-й и 129-й бригадам территориальной облороны в районах Любимовки, Новоивановки, Дарьина, Николо-Дарьина, Толстого Луга, Плехова и Покровского.
Ранее Life.ru сообщал, что за сутки российские войска уничтожили более 300 бойцов в Курской области. За всё время вылазки в мирный регион киевский режим лишился уже 13 400 бойцов, 13 танков, 44 боевые машины пехоты, 91 бронетранспортёр, 718 боевых бронированных машин, 431 автомобиль, 96 артиллерийских орудий, 26 пусковых установок РСЗО.