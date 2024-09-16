За минувшие сутки ВС РФ освободили населённые пункты Успеновка и Борки в Курской области. Об этом сообщило Минобороны.

Также за минувшие сутки в приграничье «досталось» 22-й, 41-й и 115-й механизированным, 17-й танковой, 82-й десантно-штурмовой бригадам армии противника, 1-й бригаде Нацгвардии, 112-й и 129-й бригадам территориальной облороны в районах Любимовки, Новоивановки, Дарьина, Николо-Дарьина, Толстого Луга, Плехова и Покровского.