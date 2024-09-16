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16 сентября, 09:26

ВС РФ освободили населённые пункты Успеновка и Борки в Курской области

Солдаты ВС РФ. Обложка © Минобороны России

Солдаты ВС РФ. Обложка © Минобороны России

За минувшие сутки ВС РФ освободили населённые пункты Успеновка и Борки в Курской области. Об этом сообщило Минобороны.

Также за минувшие сутки в приграничье «досталось» 22-й, 41-й и 115-й механизированным, 17-й танковой, 82-й десантно-штурмовой бригадам армии противника, 1-й бригаде Нацгвардии, 112-й и 129-й бригадам территориальной облороны в районах Любимовки, Новоивановки, Дарьина, Николо-Дарьина, Толстого Луга, Плехова и Покровского.

Штурмовая авиация ВС РФ уничтожила скопления живой силы ВСУ в Курской области
Штурмовая авиация ВС РФ уничтожила скопления живой силы ВСУ в Курской области

Ранее Life.ru сообщал, что за сутки российские войска уничтожили более 300 бойцов в Курской области. За всё время вылазки в мирный регион киевский режим лишился уже 13 400 бойцов, 13 танков, 44 боевые машины пехоты, 91 бронетранспортёр, 718 боевых бронированных машин, 431 автомобиль, 96 артиллерийских орудий, 26 пусковых установок РСЗО.

Николай Рюмин
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