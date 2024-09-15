ВСУ потеряли ещё три сотни боевиков под Курском, всего ликвидировано 13400 солдат

Вторжение в Курскую область обернулось для Украины новыми потерями. За сутки ВС РФ уничтожили более 300 бойцов в регионе. Так же было разбито несколько танков и бронетранспортёров украинской армии. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России в своём телеграм-канале.

«За сутки потери ВСУ составили более 300 военнослужащих и 22 единицы бронетехники, в том числе три танка, четыре бронетранспортёра и 15 боевых бронированных машин, а также артиллерийское орудие и 8 автомобилей. Семь военнослужащих ВСУ сдались в плен», — сказано в публикации.

В ведомстве также рассказали, что за всё время своего вторжения в Курскую область украинская армия потеряла уже 13 400 бойцов, 13 танков, 44 боевые машины пехоты, 91 бронетранспортёр, 718 боевых бронированных машин, 431 автомобиль, 96 артиллерийских орудий, 26 пусковых установок РСЗО, в том числе семь HIMARS и пять американских MLRS, а также 8 пусковых установок ЗРК, две транспортно-заряжающие машины 26 станций РЭБ, 7 РЛС контрбатарейной борьбы, две РЛС ПВО, 13 единиц инженерной техники, из них семь инженерных машин разграждения и одна установка разминирования УР-77.