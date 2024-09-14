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14 сентября, 14:40

Зеленский назвал успешной вылазку ВСУ под Курском, несмотря на огромные потери

Владимир Зеленский считает успешной атаку ВСУ в Курской области. Об этом сообщает Reuters. По словам лидера киевского режима, кровавая операция в российском приграничье привела к желаемым результатам.

«Это дало те результаты, на которые мы, честно говоря, рассчитывали», — отметил бывший юморист.

К слову, «успешной» вылазку в Курской области Зеленский считает, несмотря на потерю более 13 тысяч военнослужащих ВСУ. Кроме того, с 6 августа украинская армия потеряла 8 пусковых установок ЗРК, две транспортно-заряжающие машины, 26 станций РЭБ, 7 РЛС контрбатарейной борьбы, две РЛС ПВО и 13 единиц инженерной техники. И это ещё не предел.

В России «погладили по шёрстке» Зеленского за план вывода ВСУ из Курской области
В России «погладили по шёрстке» Зеленского за план вывода ВСУ из Курской области
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Александра Мышляева
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