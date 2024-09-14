Зеленский назвал успешной вылазку ВСУ под Курском, несмотря на огромные потери

Владимир Зеленский считает успешной атаку ВСУ в Курской области. Об этом сообщает Reuters. По словам лидера киевского режима, кровавая операция в российском приграничье привела к желаемым результатам.

К слову, «успешной» вылазку в Курской области Зеленский считает, несмотря на потерю более 13 тысяч военнослужащих ВСУ. Кроме того, с 6 августа украинская армия потеряла 8 пусковых установок ЗРК, две транспортно-заряжающие машины, 26 станций РЭБ, 7 РЛС контрбатарейной борьбы, две РЛС ПВО и 13 единиц инженерной техники. И это ещё не предел.