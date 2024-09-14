Раскрыты огромные потери ВСУ за время кровопролитной авантюры под Курском

Украинская армия потеряла уже более 13 000 боевиков за время вторжения ВСУ в Курскую область в начале августа. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России в своём телеграм-канале.

«Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 13100 военнослужащих, 110 танков, 44 БМП, 87 БТР, 703 боевые бронированные машины, 423 автомобиля, 95 артиллерийских орудий, 26 пусковые установки РСЗО, в том числе семь HIMARS и пять MLRS производства США», — перечислило ведомство.

Кроме того, ВС РФ уничтожили 8 пусковых установок ЗРК, две транспортно-заряжающие машины, 26 станций РЭБ, 7 РЛС контрбатарейной борьбы, две РЛС ПВО и 13 единиц инженерной техники, использующиеся для разграждения и разминирования.

А за сутки украинские боевики потеряли более 300 военнослужащих и 15 единиц бронетехники. В их числе два танка, бронетранспортёр и 12 боевых бронированных машин, а также два артиллерийских орудия, инженерная машина разграждения и пять автомобилей. Помимо этого, 13 сентября пять военнослужащих ВСУ были захвачены в плен на этом направлении.