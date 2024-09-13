Солдат ВСУ Василий в интервью CNN пожаловался на большие потери под Курском
Украинские солдаты, которых командование бросило на попытку прорыва в Курской области, жалуются на серьёзные потери и проблемы со связью. Об этом рассказал солдат ВСУ по имени Василий в интервью телеканалу CNN.
Даже минимальные шансы на успех ВСУ окончательно похоронили помехи в работе GPS и неработающий Starlink, а качественных фортификационные сооружения делают продвижение ВСУ по Курской земле практически невозможным.
«У нас много убитых парней и много уничтоженной техники», — сетует собеседник CNN.
Напомним, что 10 сентября армия России начала масштабное контрнаступление в Курской области. Противнику это стоило значительных потерь, тогда как ВС РФ освободили от украинского присутствия 10 населённых пунктов. Также было опубликовано видео с ударом по сконцентрированным силам ВСУ в приграничье региона.
AP Photo/Kin Cheung)