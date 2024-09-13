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13 сентября, 10:40

Солдат ВСУ Василий в интервью CNN пожаловался на большие потери под Курском

Украинские солдаты, которых командование бросило на попытку прорыва в Курской области, жалуются на серьёзные потери и проблемы со связью. Об этом рассказал солдат ВСУ по имени Василий в интервью телеканалу CNN.

Даже минимальные шансы на успех ВСУ окончательно похоронили помехи в работе GPS и неработающий Starlink, а качественных фортификационные сооружения делают продвижение ВСУ по Курской земле практически невозможным.

«У нас много убитых парней и много уничтоженной техники», — сетует собеседник CNN.

Становится только сложнее: В ВСУ усомнились в проведении операции под Курском
Становится только сложнее: В ВСУ усомнились в проведении операции под Курском

Напомним, что 10 сентября армия России начала масштабное контрнаступление в Курской области. Противнику это стоило значительных потерь, тогда как ВС РФ освободили от украинского присутствия 10 населённых пунктов. Также было опубликовано видео с ударом по сконцентрированным силам ВСУ в приграничье региона.

Обложка ©

AP Photo/Kin Cheung)

Алексей Берковиц
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