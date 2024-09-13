Становится только сложнее: В ВСУ усомнились в проведении операции под Курском

Украинские военнослужащие начали сомневаться в целесообразности вторжения в Курскую область. Об этом пишет американская телекомпания CNN, ссылаясь на бойцов ВС Незалежной, участвовавших в операции.

«[Военнослужащие ВСУ] говорили о том, что за пять недель, прошедших с момента начала операции, она становится всё сложнее, а некоторые даже ставили под сомнение решение начать вторжение в тот момент, когда Украина с трудом защищает ключевые города и посёлки на востоке страны», — говорится в материале.