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13 сентября, 09:49

Становится только сложнее: В ВСУ усомнились в проведении операции под Курском

CNN: Бойцы ВСУ ставят под вопрос целесообразность операции под Курском

Украинские военнослужащие начали сомневаться в целесообразности вторжения в Курскую область. Об этом пишет американская телекомпания CNN, ссылаясь на бойцов ВС Незалежной, участвовавших в операции.

«[Военнослужащие ВСУ] говорили о том, что за пять недель, прошедших с момента начала операции, она становится всё сложнее, а некоторые даже ставили под сомнение решение начать вторжение в тот момент, когда Украина с трудом защищает ключевые города и посёлки на востоке страны», — говорится в материале.

Появилось видео смертоносного шторма над пятью опорниками ВСУ под Курском
Появилось видео смертоносного шторма над пятью опорниками ВСУ под Курском

Как ранее сообщал Life.ru, 10 сентября армия России начала масштабное контрнаступление в Курской области. Противнику это стоило значительных потерь, тогда как ВС РФ освободили от украинского присутствия 10 населённых пунктов. Также было опубликовано видео с ударом по сконцентрированным силам ВСУ в приграничье региона. Бонусом к возвращённым под российским контроль населённым пунктам прилагается взятая в качестве трофея экипировка и бронетранспортёр Stryker, брошенный отступающими украинскими войсками. Сегодня стало известно, что российские военные освободили хутор Покровский, а также сёла Дарьино, Толстый Луг и Снагость — отличились морские пехотинцы и бойцы 51-го Гвардейского парашютно-десантного полка, поднявшие над населёнными пунктами российский триколор.

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Юрий Лысенко
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