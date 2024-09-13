Становится только сложнее: В ВСУ усомнились в проведении операции под Курском
CNN: Бойцы ВСУ ставят под вопрос целесообразность операции под Курском
Украинские военнослужащие начали сомневаться в целесообразности вторжения в Курскую область. Об этом пишет американская телекомпания CNN, ссылаясь на бойцов ВС Незалежной, участвовавших в операции.
«[Военнослужащие ВСУ] говорили о том, что за пять недель, прошедших с момента начала операции, она становится всё сложнее, а некоторые даже ставили под сомнение решение начать вторжение в тот момент, когда Украина с трудом защищает ключевые города и посёлки на востоке страны», — говорится в материале.
Как ранее сообщал Life.ru, 10 сентября армия России начала масштабное контрнаступление в Курской области. Противнику это стоило значительных потерь, тогда как ВС РФ освободили от украинского присутствия 10 населённых пунктов. Также было опубликовано видео с ударом по сконцентрированным силам ВСУ в приграничье региона. Бонусом к возвращённым под российским контроль населённым пунктам прилагается взятая в качестве трофея экипировка и бронетранспортёр Stryker, брошенный отступающими украинскими войсками. Сегодня стало известно, что российские военные освободили хутор Покровский, а также сёла Дарьино, Толстый Луг и Снагость — отличились морские пехотинцы и бойцы 51-го Гвардейского парашютно-десантного полка, поднявшие над населёнными пунктами российский триколор.
Telegram / Владимир Зеленский