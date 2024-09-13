Появилось видео смертоносного шторма над пятью опорниками ВСУ под Курском

Росгвардейцы смогли уничтожить несколько огневых позиций Украины в Курской области. Спецназ получил необходимые данные, которые помогли бойцам спланировать и осуществить совместно с подразделениями Минобороны РФ успешный огневой налёт на позиции противника.

Спецназ Росгвардии уничтожает огневые позиции Украины в Курской области. Видео © Telegram / Росгвардия

«С применением танков Т-72Б3М, ПТРК «Корнет» и миномётов 2Б11 спецназовцы уничтожили 5 опорных пунктов боевиков, 3 станции РЭБ и до 50 человек личного состава, что подтверждено кадрами объективного контроля», — сообщила Росгвардия.

Также парни подавили 16 и сбили из стрелкового оружия девять FPV-дронов противника во время операции по выдавливанию ВСУ из Курской области. Атаку произвели с помощью средств радиоэлектронной борьбы.