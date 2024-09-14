Боец чеченского спецназа обратил внимание на новую тактику ВСУ под Курском

ВСУ сократили передвижение техники в Суджанском районе Курской области из-за активности российских дронов-камикадзе, рассказал РИА Новости оператор БПЛА группы "Аида" спецназа "Ахмат" с позывным "Белый".

«Сколько техники уже им сожгли, личного состава уже положили им, они уже стали намного осторожнее, чем раньше, чем в первые дни захода», — отметил военнослужащий

По его словам, в начале своего вторжения ВСУ вальяжно перемещали свою технику по открытой местности, однако теперь ВС РФ вынуждены искать её, так как передвижение сократилось. При этом одной из самых важных целей, которые операторы дронов уничтожили на данном участке, являлся зенитный ракетный комплекс ВСУ.

«Я как раз летал на Mavic (разведывательный дрон. — Прим. Life.ru) с расчётом FPV. Засекли в поле ЗРК. FPV-расчёт быстро вылетел, тут же поразил его», — вспоминает боец.

Один из операторов сообщил, что за смену специалисты совершают около 20-25 боевых вылетов. По его словам, всё зависит от того, насколько противник активен, количества оборудования и возможности долететь до цели.