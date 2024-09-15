Штурмовая авиация ВС РФ уничтожила скопления живой силы ВСУ в Курской области
Экипажи военной авиации России ударили по скоплениям живой силы ВС Украины в Курской области. Об этом сообщили в Минобороны России.
ВС РФ уничтожили военных ВСУ в приграничье. Видео © Telegram / Минобороны России
«Экипажи Су-25 нанесли удар по живой силе, бронированной и автомобильной технике ВСУ в приграничном районе Курской области», — говорится в сообщении военного ведомства.
Ранее Life.ru сообщал, что за сутки ВС РФ уничтожили более 300 бойцов в Курской области. За всё время вылазки в мирный регион украинская армия потеряла уже 13 400 бойцов, 13 танков, 44 боевые машины пехоты, 91 бронетранспортёр, 718 боевых бронированных машин, 431 автомобиль, 96 артиллерийских орудий, 26 пусковых установок РСЗО.
Telegram / Минобороны России