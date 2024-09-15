Штурмовая авиация ВС РФ уничтожила скопления живой силы ВСУ в Курской области

Экипажи военной авиации России ударили по скоплениям живой силы ВС Украины в Курской области. Об этом сообщили в Минобороны России.

ВС РФ уничтожили военных ВСУ в приграничье. Видео © Telegram / Минобороны России

«Экипажи Су-25 нанесли удар по живой силе, бронированной и автомобильной технике ВСУ в приграничном районе Курской области», — говорится в сообщении военного ведомства.