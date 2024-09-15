«Потому что дом»: Куряне возвращаются в приграничные сёла готовиться к зиме
Mash: В Курской области за неделю домой вернулись около 3 тысяч жителей
Куряне постепенно возвращаются в свои сёла в приграничье, сообщает Mash. Как отметили жители Льгова и Рыльска, дома они чувствуют себя куда лучше. Тем более что дел невпроворот — нужно готовиться к предстоящей зиме.
Куряне возвращаются в свои дома. Видео © Telegram / Mash
По данным издания, за последнюю неделю около трёх тысяч человек вернулись из Курска в Рыльск. Как рассказали местные жители, обстановка в сёлах сейчас спокойная. Более того, селяне отметили, что аптеки и магазины работают так же, как и раньше, только услугами МФЦ можно воспользоваться лишь в электронном формате.
Напомним, что ВСУ атаковали и попытались продвинуться в Курской области утром 6 августа. Российские войска отразили удар, наши парни до сих пор ведут с противником бои, выдавливая вражеские войска из региона. 10 сентября ВС РФ начали масштабное контрнаступление в Курской области. ВСУ несут большие потери. За сутки украинская армия потеряла ещё три сотни боевиков под Курском, всего ликвидировано 13 400 солдат.
Telegram / Алексей Смирнов