«Потому что дом»: Куряне возвращаются в приграничные сёла готовиться к зиме

Куряне постепенно возвращаются в свои сёла в приграничье, сообщает Mash. Как отметили жители Льгова и Рыльска, дома они чувствуют себя куда лучше. Тем более что дел невпроворот — нужно готовиться к предстоящей зиме.

Куряне возвращаются в свои дома. Видео © Telegram / Mash

По данным издания, за последнюю неделю около трёх тысяч человек вернулись из Курска в Рыльск. Как рассказали местные жители, обстановка в сёлах сейчас спокойная. Более того, селяне отметили, что аптеки и магазины работают так же, как и раньше, только услугами МФЦ можно воспользоваться лишь в электронном формате.